Tentative de coup d’État au Burkina Faso : 4 officiers interpellés, 2 autres en fuite

Le régime du capitaine Ibrahim Traoré a bel et bien failli être renversé. L’information a été confirmée, mercredi soir, par le gouvernement et le procureur militaire de Ouagadougou.

Au départ, il s’agissait de simples rumeurs. Mais, des rumeurs qui sont devenues particulièrement persistantes, entre mardi et mercredi. Jusqu’à ce que l’information soit confirmée par le gouvernement même, dans un communiqué signé de son porte-parole. « Le Gouvernement de Transition informe l’opinion publique qu’une tentative avérée de coup d’État a été déjouée, ce 26 septembre 2023, par les services de renseignements burkinabè ».

Des arrestations immédiates

Très vite, des responsables militaires ont été mis aux arrêts. « À l’heure actuelle, des officiers et d’autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d’autres, activement recherchés », indique le communiqué. Par la suite, un second communiqué est venu apporter plus de précisions sur les arrestations. « Le parquet près le Tribunal militaire de Ouagadougou informe l’opinion nationale que ce jour, 27 septembre 2023, sur la base de dénonciations dignes de foi faisant état d’un complot contre la sûreté de l’État en cours et mettant en cause des officiers, dont deux en fuite, et quatre interpellés et mis à sa disposition, il a immédiatement ouvert une enquête circonstanciée pour élucider les faits dénoncés », lit-on dans le texte.

Et le procureur militaire d’ajouter : « au regard de la récurrence des velléités et autres allégations de déstabilisation, le parquet militaire invite toute personne susceptible de fournir des informations pouvant contribuer à la manifestation de la vérité à venir témoigner ».

Plus tôt, le capitaine Ibrahim Traoré s’est exprimé

Dans la même journée du mercredi, avant la publication des deux communiqués, c’est le chef de la Transition lui-même s’exprimait. Sans parler clairement d’une réelle tentative de putsch, Ibrahim Traoré a tout de même effleuré le sujet. « Je rassure de ma détermination à conduire la Transition à bon port en dépit de l’adversité et des différentes manœuvres pour stopper notre marche inexorable vers une souveraineté assumée », a tweeté le capitaine qui n’a d’ailleurs pas caché sa gratitude à l’égard de ses compatriotes qui, la veille, avaient manifesté pour lui témoigner tout leur soutien, face aux rumeurs persistantes de tentative de déstabilisation.

Ces événements surviennent à quelques jours seulement du premier anniversaire du régime qui, le 30 septembre 2022, mettait fin à la présidence du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même tombeur de Roch Marc Christian Kaboré.

Litre : Coup d’État au Burkina Faso ? Le capitaine Ibrahim Traoré se prononce