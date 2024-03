Tensions et conflit médiatique entre Aya Nakamura et Cyril Hanouna

Aya Nakamura et Cyril Hanouna ne passeront pas leurs vacances ensemble. La tension entre les deux vedettes a débuté en février 2024 suite aux réactions sur une banderole raciste visant la chanteuse. Indignée, Aya s’en est prise à Hanouna sur Twitter, l’accusant d’avoir invité un certain Verlaine Djeni, présenté comme proche du Rassemblement National, pour la « représenter » dans son émission « Touche Pas à Mon Poste » (TPMP). Baba s’en défend, mais la tension monte entre les deux stars.

Tout a commencé avec la proposition d’Emmanuel Macron de confier à Aya Nakamura le chant d’ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour le Président français, la chanteuse franco-malienne pourrait reprendre un titre d’Edith Piaf, ce qui permettrait un trait d’union entre les générations, les origines et les styles musicaux. La France du XXIème siècle doit se construire avec l’Afrique.

Mais cette proposition a entrainé des réactions racistes sur les réseaux sociaux, lieux propices aux dérapages et à la haine.

Pui Cyril Hanouna a voulu en parler dans son émission, laissant une personne non habilitée parler au nom de Aya. Ensuite l’échange s’est envenimé, avec des tweets incendiaires de part et d’autre. Nakamura appelant ses fans à se désabonner de Hanouna, tandis que ce dernier l’accuse de ne pas comprendre la situation et de lancer des accusations compulsives.

Tentatives de désamorçage

Hanouna a ensuite tenté de désamorcer la situation en répondant à Nakamura en chanson, reprenant de manière humoristique l’un de ses titres phares. La chanteuse n’a pas semblé apprécier la démarche, jugeant la réponse « irrespectueuse ».

A ce jour, les tensions entre les deux figures semblent toujours vives. Hanouna se défend en invoquant la liberté d’expression, tandis que Nakamura estime que ses propos racistes ne sauraient être justifiés

Le clash entre Aya Nakamura et Cyril Hanouna est loin d’être terminée. L’avenir nous dira si les deux protagonistes parviendront à se réconcilier ou si leur conflit continuera à alimenter les tensions dans le paysage médiatique français.