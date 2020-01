Tensions en Guinée : la France appelle à « l’apaisement »

Les violences manifestations en Guinée pour combattre le projet de nouvelle Constitution se sont invitées à l’Assemblée nationale française. C’était lors de l’audition du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a appelé à « l’apaisement ».

La situation politique en Guinée, marquée par des manifestations contre le projet de nouvelle Constitution porté par le Président Alpha Condé, a été évoquée en France, notamment à l’Assemblée nationale. C’est Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, qui faisait face à la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Il n’a pas manqué d’exprimer toute la préoccupation de l’Hexagone suite à ces violences politiques en Guinée. Le Chef de la diplomatie française a appelé toutes les parties à « l’apaisement ».

« Nous sommes aujourd’hui particulièrement soucieux de la situation en Guinée et nous appelons à l’apaisement », a notamment indiqué Jean-Yves Le Drian, avant d’ajouter : « nous sommes très attentifs avec nos partenaires à l’apaisement en Guinée ». Toute cette situation découle du fait que l’opposition, qui se dresse contre le projet de nouvelle Constitution, est convaincue que le Président Alpha Condé est dans une logique de briguer un troisième mandat, alors que la Constitution limite à deux, le nombre de mandats présidentiels.

« C’est la situation la plus sensible aujourd’hui (dans la région) et l’engagement du Président Alpha Condé à demander une réforme de la Constitution ne nous paraît pas être obligatoirement partagé ni par sa population ni par ses voisins », a déclaré Jean-Yves Le Drian. Jusqu’ici, les violences politiques ont fait 24 morts en Guinée dont 23 civils et un gendarme. Et la tension reste encore très vive, notamment à la ville de Pita, qui a connu des violences le 14 janvier. Et ce mercredi 15 janvier, plusieurs agents des forces de l’ordre, venus de Labé et de Mamou, sont arrivés dans la ville pour rétablir l’ordre sur place.