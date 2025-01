Tension entre Paris et Alger : vers la recherche d’un apaisement ?

Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ont traversé des périodes particulièrement difficiles au cours des derniers mois, affectées par des décisions politiques et des événements spécifiques qui ont exacerbés les tensions entre les deux pays. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exprimé, ce 16 janvier 2025, sa volonté de rétablir le dialogue avec Alger en affirmant qu’il était « prêt à aller à Alger pour échanger avec les autorités algériennes » et « traiter de tous les sujets », y compris ceux ayant marqué l’actualité récente.

Cette déclaration intervient alors que la situation entre les deux pays se dégrade de manière notable, avec plusieurs événements ayant nourri un climat de méfiance et de tension. Pour le ministre français, l’objectif reste de restaurer une coopération bilatérale, qu’il considère « indispensable », et de trouver des solutions pour apaiser les relations entre les deux nations.

Un contexte de tensions croissantes

Les frictions entre Paris et Alger se sont intensifiées à la suite de plusieurs événements, principalement liés à la question du Sahara occidental et aux affaires internes de chaque pays. En juillet 2024, la France a officiellement reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, une position qui a été mal accueillie à Alger. Cette déclaration a ravivé des tensions anciennes entre les deux pays, Alger soutenant fermement la revendication de l’indépendance du Sahara occidental, alors que le Maroc considère cette région comme faisant partie de son territoire. La question du Sahara occidental a toujours été une importante pierre d’achoppement dans les relations franco-algériennes, et la prise de position de la France en faveur du Maroc a exacerbé les divergences.

Par ailleurs, les événements de décembre 2024 et janvier 2025 ont accentué les tensions. D’une part, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie depuis mi-novembre 2024, a été au centre des préoccupations diplomatiques de Paris, qui a exprimé des inquiétudes quant à ses conditions de détention. D’autre part, le renvoi vers la France de l’influenceur algérien « Doualemn », expulsé de l’Hexagone après avoir incité à la violence sur les réseaux sociaux, a ajouté une nouvelle couche à la crise. Ce dernier a été reconduit en Algérie, un acte qui a été perçu à Paris comme une violation des accords bilatéraux et a ravivé les tensions diplomatiques.

La volonté de dialogue et d’apaisement

Face à cette montée des tensions, Jean-Noël Barrot a appelé à la retenue et à l’ouverture d’un dialogue direct pour résoudre les différends. Lors de son intervention sur la radio RTL, le ministre français a affirmé qu’il était « prêt à aller à Alger » pour rencontrer les autorités et discuter de manière approfondie des problèmes qui affectent la relation bilatérale. « Mon rôle n’est pas de mettre de l’huile sur le feu », a souligné Barrot, précisant qu’il privilégiait une approche pragmatique pour résoudre les questions sensibles. Cette proposition de rencontre avec Alger vise à aborder non seulement les sujets d’actualité, mais également à traiter de l’ensemble des enjeux qui touchent les deux pays, dans un souci de restaurer un climat de coopération mutuellement bénéfique.

Malgré cette ouverture à la discussion, les autorités algériennes n’ont pas encore donné de réponse à cette proposition de dialogue direct. En attendant, Jean-Noël Barrot a évoqué la tenue d’une réunion ministérielle en France, dans les jours à venir, réunissant les ministres concernés, le Président français et le Premier ministre, pour discuter des mesures à prendre afin d’aplanir les difficultés. L’objectif de cette rencontre est de « restaurer la coopération indispensable entre les deux pays », un point qui reste essentiel dans les relations bilatérales. Cette réunion devrait permettre d’évaluer la situation actuelle et de déterminer les actions concrètes à entreprendre pour normaliser les rapports entre la France et l’Algérie.