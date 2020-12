Tennis : pourquoi le Français Elliot Benchetrit a décidé de jouer pour le Maroc

Elliot Benchetrit, joueur de tennis français, a annoncé sa décision prise de désormais défendre les couleurs du Maroc, en Coupe Davis comme aux Jeux Olympiques. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?

C’est sur Instagram que le joueur de tennis français Elliot Benchetrit a annoncé sa nouvelle décision de désormais défendre les couleurs du Maroc, en Coupe Davis comme aux Jeux Olympiques. Le Maroc étant le pays de son père, a indiqué RMC Sport, qui revient sur cette option du jeune homme de 22 ans, né à Nice.

« Jouer pour le Maroc, pays de naissance de mon père, va être un honneur! Représenter ce pays en coupe Davis et aux JO le sera tout autant… Je reste Français, mais sur un court de tennis, je jouerai sous les couleurs du Maroc », a écrit Elliot Benchetrit sur son compte Instagram, précisant que sa décision prend effet à compter du 1er janvier 2021.

« Je remercie la France pour toute son aide et son soutien dans mon développement, mais pour aller chercher le «step» du dessus, il faut changer quelque chose », a poursuivi Elliot Benchetrit, faisant un mien avec une citation attribuée à Albert Einstein, qui dit que « la folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent ».

« C’est un choix qui est venu à maturation. J’y pense depuis longtemps, c’est murement réfléchi. C’est le pays de naissance de mon père, mes parents ont éventuellement envie de venir ici et, moi, je suis récemment venu et ça m’a vraiment plu… J’ai toujours été aidé entre guillemets pour jouer des Grands chelems. Maintenant, j’ai remarqué que pour être dans les 100, il faut avoir le niveau. J’ai besoin d’un soutien différent et d’essayer de nouvelles choses », a-t-il indiqué à RMC Sport.

« Ce sont des projets super intéressants. Paris 2024, sachant que je suis quand même français, c’est l’objectif d’une vie. La Coupe Davis, c’est un événement de fou. Je l’ai jouée une seule fois en équipe de France juniors. C’était des émotions incroyables. J’espère revivre ça avec le Maroc », déclare-t-il, précisant qu’il va profiter pour renforcer l’effectif de son staff actuel.

Elliot Benchetrit, qui fréquente le circuit professionnel depuis 2016, est 223e mondial. RMC Sport précise que le joueur a obtenu son meilleur résultat en 2019, avec une qualification pour le deuxième tour de Roland-Garros. Il s’était offert le Britannique Cameron Norrie (6-3, 6-0, 6-2) avant de tomber face à la tête de série serbe Dusan Lajovic (6-3, 6-3, 6-4).