Tennis : Inès Ibbou / Mouna Bouzgarrou, le derby maghrébin

Après sa victoire contre la Française Charlotte Gisclon (6-2, 6-2), la tenniswomen algérienne Inès Ibbou s’est qualifiée pour le 2ème tour d’un tournoi international féminin, qui se déroule du 21 au 27 décembre courant, sur les courts en surface rapide de Monastir, en Tunisie. En 8ème de finale, elle affronte la Tunisienne Mouna Bouzgarrou, ce matin.

L’ancienne championne d’Afrique junior, Inès Ibbou (21 ans), qui s’était éloignée des courts pendant une quinzaine de jours, en raison d’une blessure qu’elle avait contractée lors d’un précédent tournoi professionnel, dans cette même ville de Monastir, signe son grand retour dans la compétition.

Au prochain tour, l’Algérienne Inès Ibbou doit en découdre avec la Tunisienne Mouna Bouzgarrou, qui, de son côté, a difficilement battu la Française Cosima Trinity Calinescu (2-6, 6-3, 6-4). Quant à Inès Ibbou, elle est parvenue à se maintenir pour une deuxième semaine consécutive au 601ème rang mondial de la WTA.

Un classement qui lui a valu un statut de tête de série N3 dans ce tournoi, doté d’un prize-money de 15.000 USD (plus de 8 millions FCFA), et qui a drainé la participation de certaines joueuses relativement placées chez la WTA, notamment l’Espagnole Nuria Parrizas-Diaz, 232ème mondiale et tête de série N1 de cette compétition.

Résultats Tournoi ITF de Tunisie 44A

Résultats 16èmes de finale

Mercredi 23 décembre 2020

Inès Ibbou (ALG) / Charlotte Gisclon (FRA) 6-2, 6-2

(ALG) / Charlotte Gisclon (FRA) Mouna Bouzgarrou (TUN) / Cosima Calinescu (FRA) 2-6, 6-3, 6-4

Programme 8èmes de finale

Jeudi 24 décembre 2020