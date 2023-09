Tempête Daniel : un bilan humain et économique dévastateur pour la Libye

La tempête Daniel, qui a frappé la Libye dans la nuit du 10 au 11 septembre 2023, a fait des milliers de morts et de disparus, et causé d’importants dégâts matériels. Le bilan humain est encore provisoire, mais il s’élèverait à plus de 5 000 morts et près de 10 000 disparus. Les régions les plus touchées sont l’est du pays, notamment les villes de Derna, Benghazi et Al-Baida.

Les pluies torrentielles et les vents violents ont provoqué des inondations massives, des glissements de terrain et des effondrements de bâtiments. Les infrastructures ont été gravement endommagées, notamment les réseaux électriques, routiers et de communication. L’accès à l’eau et à l’alimentation est également perturbé dans de nombreuses régions.

Les impacts économiques de la tempête sont également considérables. Le secteur agricole a été durement touché, avec des pertes de récoltes estimées à des millions de dollars. Le tourisme, déjà à la peine, a également été affecté, avec des hôtels et des restaurants fermés.

Le gouvernement libyen a déclaré l’état d’urgence dans l’est du pays. Des équipes de secours sont à pied d’œuvre pour secourir les victimes et apporter de l’aide aux sinistrés.

Une impact mondial sur le prix du pétrole

La tempête Daniel a un impact significatif sur l’économie pétrolière libyenne. La production de pétrole va être interrompue ou fortement perturbée pendant plusieurs semaines, ce qui entraîne une baisse des exportations et une diminution des recettes en devises.

La Libye est le troisième producteur de pétrole d’Afrique, avec une production d’environ 1,2 million de barils par jour. La production a été réduite de moitié pendant la tempête, ce qui a entraîné une perte de revenus estimée à environ 1 milliard de dollars si elle se prolonge sur un mois et participe à la hausse des cours.

Les impacts économiques de la tempête Daniel sur l’économie pétrolière libyenne devraient se poursuivre pendant plusieurs mois. La production de pétrole devrait reprendre progressivement, mais il faudra du temps pour atteindre les niveaux d’avant la catastrophe.

En plus de la baisse de la production, la tempête Daniel a également eu un impact sur les infrastructures pétrolières libyennes. Plusieurs puits de pétrole ont été endommagés, et des pipelines ont été mis hors service. Ces dommages devront être réparés avant que la production puisse être entièrement rétablie.

La tempête Daniel est un rappel de la vulnérabilité de l’économie pétrolière libyenne aux catastrophes naturelles. Le pays doit investir dans des mesures de protection pour prévenir les dommages causés par des événements similaires à l’avenir.

Les causes de la catastrophe

Les causes de la tempête Daniel sont encore à l’étude. Les experts estiment que plusieurs facteurs ont contribué à son intensité exceptionnelle, notamment les températures élevées de la Méditerranée, la présence d’air froid en altitude et la faiblesse des vents d’ouest.

Les leçons à tirer de la tempête Daniel

La tempête Daniel est un rappel des risques liés aux catastrophes naturelles en Méditerranée. Les pays riverains doivent renforcer leurs capacités de prévention et de réponse aux risques climatiques.