« Tebboune va bientôt rentrer en Algérie sain et sauf », dans quel état ?

Le président de l’APN, Slimane Chenine, a indiqué que le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, hospitalisé en Allemagne, va bientôt rentrer en Algérie « sain et sauf ». Toutefois, les Algériens se demandent dans quel état ils verront leur Président.

C’est au cours d’une allocution prononcée lors d’une séance à l’APN consacrée à l’adoption par les députés du projet de loi des finances 2021, ce mardi 17 novembre 2020, que le patron de l’instance, Slimane Chenine, a saisi l’opportunité pour tenter de rassurer les Algériennes et les Algériens sur l’Etat de santé du chef de l’Etat de ce pays d’Afrique du Nord, Abdemadjid Tebboune.

« Les Algériens en général et dans leur majorité sont attachés aux institutions constitutionnelles et au processus constitutionnel qui nous ont mené à cet instant précis à travers des élections présidentielles et un Président qui va rentrer bientôt en Algérie sain et sauf pour continuer à assurer ses fonctions », a tenté de rassurer le président de l’APN, Slimane Chenine.

Cette sortie intervient au moment où l’inquiétude se fait de plus en plus grandissante chez les citoyens algériens, du pays comme de la diaspora, qui n’ont toujours pas de preuve de la bonne santé du Président Tebboune dont fait tout le temps part la Présidence algérienne. Cette même Présidence qui leur avait occulté la maladie dont souffrait leur Président, au moment de son évacuation en Allemagne.

Si ce n’était pas le prince Mohamed Ben Salmane d’Arabie Saoudite qui, ayant « appris que le Président était atteint de Covid », lui souhaitait un « prompt rétablissement », les Algériens n’allaient jamais connaître la vérité sur ce dont souffrait leur dirigeant. S’ils ne comptaient que sur la Présidence, qui avait annoncé que le Président Tebboune est en Allemagne pour effectuer des « soins médicaux approfondis », ils allaient tous être floués.

Abdelmadjid Tebboune transféré, le 28 octobre dernier, dans un hôpital spécialisé, après sa contamination au Coronavirus, la Présidence a fait savoir, dimanche, que le chef de l’Etat « a achevé le traitement recommandé, et subit actuellement des examens médicaux post-protocole ». Le tout combiné avec la sortie du président de l’APN, les Algériens peuvent en effet espérer voir leur Président rentrer au pays sous peu. Mais dans quel état ? C’est la question que se posent Algériennes comme Algériens.