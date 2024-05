La préservation de la souveraineté nationale repose sur une armée forte et une économie développée. C’est ce que le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé lors d’une allocution pour la visite au siège du ministère de la Défense nationale.

Le président Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, a rappelé que la préservation de la souveraineté nationale repose sur une armée forte et redoutable et sur une économie développée, soulignant que le développement de l’Algérie est tangible et sans équivoque. Dans son allocution lors de la visite au ministère de la Défense nationale mercredi, il a souligné que « l’Armée nationale populaire est forte et se renforcera davantage » pour préserver cette souveraineté.

Historique du Budget Militaire en Algérie

Depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962, le budget de la défense a souvent été une priorité. À l’époque de l’après-guerre, l’Algérie a dû consacrer une part importante de son budget à la reconstruction de son économie et de ses infrastructures tout en sécurisant ses frontières. Dans les années 1970, alors que le pays consolidait sa souveraineté, le gouvernement avait déjà investi dans la modernisation des forces armées. Le but était alors de créer une force capable de dissuader les menaces potentielles tout en s’inscrivant dans un cadre défensif strict.

Dans les décennies suivantes, en particulier pendant les années 1990 marquées par la guerre civile, l’investissement dans la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a pris le dessus. Cependant, le gouvernement a continué à allouer des fonds importants au budget militaire pour répondre aux exigences stratégiques et régionales.

Tendances actuelles et perspectives

Aujourd’hui, l’Algérie maintient un budget de défense robuste, adapté aux défis sécuritaires contemporains, notamment le terrorisme transfrontalier, la contrebande et la nécessité de défendre les vastes frontières du pays. Les investissements récents se concentrent sur la modernisation des équipements, la formation, et le maintien de la disponibilité opérationnelle des forces armées.

Le président Tebboune a également souligné que le renforcement de l’armée ne signifie pas une intention d’agression, mais plutôt une mesure de défense légitime du territoire national. L’Algérie s’est toujours engagée à respecter la légitimité internationale, refusant toute attaque contre d’autres nations. Une façon de rassurer le voisin marocain, qui fait mine de s’inquiéter des développements militaires de l’Algérie.

Le président a par ailleurs réaffirmé le rôle de l’armée dans la promotion des causes justes, notamment le soutien aux droits des peuples palestinien et sahraoui. L’Algérie « n’abandonnera pas le peuple sahraoui« , a affirmé le Président de la République, appelant l’ONU à « s’acquitter de son rôle en accélérant le travail de la Commission de décolonisation ». L’armée algérienne, dirigée par le Chef d’Etat-Major Saïd Chanegriha, continue à garantir une disponibilité opérationnelle optimale.