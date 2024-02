Tchad : le Premier ministre à la recherche de financements

Le chef du gouvernement tchadien, Succès Masra, dans sa quête de fonds de financements pour son pays, est en tournée en Europe et aux États-Unis.

Masra visite la Banque mondiale, le FMI…

Le Premier ministre tchadien, Succès Masra, effectue une tournée aux États-Unis et en Europe pour mobiliser des financements pour son pays. L’objectif est de soutenir la fin de la transition et de financer l’élection présidentielle dont la date n’a pas encore été retenue. M. Masra est accompagné des ministres des Finances et de l’Économie. Ils visiteront la Banque mondiale, le FMI, les Nations Unies et rencontreront des officiels américains et français.

Cette tournée intervient après une récente visite du FMI au Tchad dont le bilan est mitigé. Le pays a fait des progrès en termes d’accessibilité aux données, mais il doit encore améliorer sa discipline budgétaire et expliquer d’importantes dépenses extrabudgétaires. Le Tchad est confronté à une crise humanitaire sans précédent et accueille plus d’un million de réfugiés soudanais.

Convaincre les bailleurs de fonds

Opposant tchadien, Succès Masra, leader du parti «Les Transformateurs», a été nommé Premier ministre du Tchad, le 1er janvier 2024. Une nomination qui intervient après la démission de l’ancien Premier ministre, Saleh Kebzabo. Ancien économiste ayant occupé des postes de responsabilité à la Banque africaine de développement, Masra ne devrait pas avoir du mal à décrocher des fonds auprès des banques.

Seulement, le gouvernement peine à convaincre les bailleurs de fonds de son besoin d’aide, dans un contexte de prix élevé du pétrole et d’augmentation des recettes fiscales. M. Masra pourrait solliciter l’accès au fond de résilience et de durabilité du FMI, lors de sa visite à Washington. Ce fonds est dédié aux pays touchés par le changement climatique.