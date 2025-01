Tchad : le linge sale de la famille Déby étalé sur la place publique

L’accession de Mahamat Idriss Déby à la tête du Tchad en avril 2021, après la mort de son père, a marqué une transition politique pour le pays. Cependant, alors que ce processus était censé symboliser une nouvelle ère pour le Tchad, il a rapidement été assombri par des tensions internes, notamment au sein de la famille Déby. Le linge sale de cette famille autrefois unie a été mis à nu devant le public, et les luttes de pouvoir entre les membres de cette même famille se sont transformées en une bataille ouverte.

Les accusations de son frère aîné, Adam Déby Itno, et la réponse acerbe de Mahamat Idriss Déby ont dévoilé au grand jour les fractures profondes au sein du clan familial et mis en relief les difficultés d’un régime en quête de légitimité.

Un pouvoir contesté : la transition en question

Lorsque Mahamat Idriss Déby, alors général de la Garde présidentielle, prend le pouvoir à la tête du Conseil militaire de transition après la mort de son père, beaucoup d’observateurs estiment que le pays pourrait amorcer une transition démocratique. Son arrivée au pouvoir semble être une réponse rapide à l’incertitude qui suivit la mort brutale du président Idriss Déby Itno, qui dirigeait le pays d’une main de fer pendant plus de 30 ans. Mahamat, promettant une ouverture démocratique et la mise en place d’élections, obtient un soutien international et local, tout en maintenant une stabilité relative dans le pays.

Cependant, cette transition a été rapidement mise en question. Les promesses de réformes politiques et d’ouverture démocratique n’ont pas été suivies d’effets concrets, et la durée de la transition a été prolongée indéfiniment. Alors que les opposants dénoncent un régime autoritaire qui perpétue les méthodes de son père, la famille Déby elle-même semble rongée par des conflits internes qui déstabilisent encore davantage la situation. Ces luttes internes sont désormais étalées sur la place publique, où les accusations et les réponses s’enchaînent dans un véritable feuilleton politique.

Adam Déby et sa lettre de dénonciation

L’élément déclencheur de cette guerre familiale publique est la publication d’une lettre ouverte par Adam Déby Itno, l’aîné des enfants du défunt Président. Exilé en Égypte depuis plus de dix ans, Adam a pris la plume pour dénoncer ouvertement son frère cadet, Mahamat. Dans sa « Lettre à cœur ouvert », Adam exprime sa déception et son désaveu total envers la gestion de son frère et l’évolution du pays sous son régime. Il l’accuse de conduire le Tchad à la ruine, et de ne laisser au peuple que le choix entre « la guerre civile » et « un joug sans merci ». Selon lui, la direction actuelle du pays a échoué à offrir un avenir pacifique et prospère aux Tchadiens, plongeant le pays dans le chaos.

Adam Déby ne se contente pas de critiquer la politique de son frère, il dénonce également la façon dont il a été évincé du cercle du pouvoir familial. Il évoque les tensions qui ont surgi lorsque leur père a choisi Mahamat pour diriger la Garde présidentielle, un poste supérieur à celui qu’occupait Adam en tant que chef d’état-major. Ce choix aurait, selon Adam, exacerbé les rivalités fraternelles et alimenté un sentiment de trahison au sein de la famille. Loin de rester dans l’ombre, Adam a choisi de rendre cette fronde publique. Il marque ainsi un tournant dans l’histoire de la famille Déby, un clan qui, jusque-là, avait toujours semblé uni dans l’exercice du pouvoir.

Mahamat Idriss Déby et sa réaction sans concession

Face à cette attaque publique de son frère, Mahamat Idriss Déby n’a pas tardé à réagir. Dans une déclaration officielle diffusée par MRTV, un média proche du pouvoir, Mahamat a vivement répondu à Adam, qualifiant ses accusations de « haineuses » et les attribuant à un « égo surdimensionné » qui remonte à plus de dix ans. Il a rappelé que la relation avec son frère avait toujours été marquée par des rivalités et des tensions, accentuées par le rôle que leur père lui avait confié au détriment d’Adam.

Mahamat a également souligné que son frère nourrissait, depuis longtemps, une animosité envers lui. Notamment après la nomination de Mahamat à un poste plus élevé dans la hiérarchie militaire. Pour Mahamat, cette rivalité familiale est avant tout une question d’égo et de ressentiment personnel, et non de politique. Il a ainsi retourné les accusations contre son frère, en l’accusant de vouloir saper son autorité et de chercher à créer une division au sein du pouvoir.

Une fracture qui fragilise le régime

Les échanges publics entre Mahamat Idriss Déby et Adam Déby Itno ont mis à la lumière du jour les divisions au sein du clan Déby. Ce conflit familial n’est pas qu’une simple querelle privée, il reflète les fractures plus larges au sein du pouvoir tchadien. D’une part, Mahamat tente de maintenir son autorité et de renforcer son pouvoir en réponse aux critiques internes et internationales. D’autre part, la critique ouverte de son frère met en évidence les tensions qui existent dans un régime qui cherche à se légitimer mais qui peine à surmonter les héritages autoritaires du passé.

Ce déballage public des querelles familiales est perçu par certains comme un signe de fragilité du pouvoir en place. Si les divergences au sein de la famille Déby étaient jusque-là confinées aux coulisses du pouvoir, elles sont désormais exposées à la vue de tous. Ce qui alimente la méfiance du peuple tchadien et des observateurs étrangers. Le Président Mahamat Idriss Déby, dont l’autorité est déjà contestée par une partie de la population, se retrouve désormais confronté à des rivalités internes qui risquent de fragiliser davantage son régime.