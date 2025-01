Tchad : la base militaire d’Abéché officiellement rétrocédée par la France

Le retrait progressif des troupes françaises du Tchad continue avec la remise de la base militaire d’Abéché, un événement marquant dans les relations entre la France et le Tchad. Cette cérémonie de rétrocession, prévue ce samedi 11 janvier, s’inscrit dans un contexte de réévaluation des relations militaires entre les deux pays, après des années de présence française au Tchad, dans le cadre de missions sécuritaires et de coopération. Le départ des forces françaises d’Abéché est perçu positivement par de nombreux habitants, qui voient en cet acte un symbole de rupture avec un passé colonial douloureux.

La fin d’une époque à Abéché

Abéché, située à l’Est du Tchad, a été un point stratégique pour les forces françaises pendant plusieurs années. La base militaire de cette ville, qui constitue un carrefour entre le Nord et le Sud du pays, a été utilisée dans le cadre des interventions françaises dans la région du Sahel, notamment pour la lutte contre les groupes djihadistes. Cependant, cette présence militaire a souvent été controversée, notamment en raison des blessures laissées par l’histoire coloniale.

Le retrait de la base d’Abéché, annoncé pour ce samedi, représente ainsi un tournant symbolique dans la politique militaire de la France en Afrique. La base fait partie d’une série de fermetures et de réorganisations militaires, après l’évacuation de la base de Faya en décembre et le départ des avions de chasse de la base d’Adji Kosseï. Ces mouvements s’inscrivent dans une stratégie plus large de réajustement des priorités de la France dans la région.

Une cérémonie marquée par la joie populaire

La cérémonie officielle de rétrocession de la base militaire d’Abéché s’est déroulée dans une ambiance empreinte de symbolisme. Le ministre des Infrastructures, Aziz Mahamat Saleh, a joué un rôle central dans cet événement, se rendant lui-même sur place le vendredi 10 janvier pour superviser la remise de la base. Selon les informations de RFI, le ministre est arrivé à Abéché à bord d’un avion militaire, ce qui signale l’importance de l’événement.

Dans la ville, l’accueil réservé à la rétrocession de la base a été chaleureux. Une foule nombreuse s’est rassemblée le long des routes pour saluer le passage du ministre et manifester sa joie. Les youyous et les cris de joie ont résonné dans les rues, un témoignage de la satisfaction de nombreux habitants face à cette décision. Pour eux, le départ des troupes françaises d’Abéché est un signe de libération et de rupture avec les vestiges d’un passé colonial souvent source de tensions.

Un héritage colonial difficile à effacer

Le Tchad, comme de nombreuses anciennes colonies françaises, porte les cicatrices d’une histoire marquée par l’impérialisme et l’exploitation. Abéché, en particulier, a été le théâtre de massacres et de violences pendant la période coloniale, un fait historique que de nombreux habitants n’ont pas oublié. La présence militaire française dans cette région a souvent été perçue par certains comme un prolongement de ce passé douloureux.

Si la France se positionne aujourd’hui comme un partenaire dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité de la région, la population tchadienne demeure divisée quant à son rôle dans le pays. Le départ des troupes françaises d’Abéché, ainsi que celui des autres bases militaires au Tchad, est perçu comme une forme de réconciliation avec l’histoire et un geste de souveraineté retrouvé pour le Tchad. Il faut dire que ces dernières années, les relations entre Paris et N’Djamena ont été tendues, en particulier après les récentes évolutions politiques et militaires au Sahel.

Une nouvelle ère pour les relations franco-tchadiennes ?

Le retrait des troupes françaises d’Abéché ne marque pas la fin de la coopération militaire entre la France et le Tchad, mais il symbolise un changement dans la nature de cette coopération. En effet, bien que la France ait annoncé sa volonté de réduire sa présence militaire directe dans la région, elle reste engagée dans des missions de formation et de soutien aux armées locales. La France continue également de jouer un rôle clé dans les initiatives multilatérales visant à lutter contre le terrorisme en Afrique.

Toutefois, ce départ pourrait également marquer un moment de réflexion sur l’avenir des relations entre la France et le Tchad. Si le gouvernement tchadien actuel, sous la direction du Président Mahamat Idriss Déby, reste un allié stratégique pour la France, le retrait des troupes françaises pourrait ouvrir la voie à de nouvelles dynamiques géopolitiques. Le Tchad pourrait chercher à diversifier ses partenariats, notamment en renforçant ses relations avec des puissances non occidentales telles que la Russie ou la Chine, qui cherchent à étendre leur influence en Afrique.