Tchad : le gouvernement offre une retraite dorée aux généraux

Les généraux admis à la retraite bénéficieront de substantiels avantages supplémentaires. C’est la décision prise récemment par les autorités tchadiennes après la mise à la retraite, en juin, de 187 généraux. Une décision qui fait jaser dans le pays.

Un passeport diplomatique, une dotation mensuelle de 200 litres de gasoil soit 140 000 FCFA, trois agents de transmission, une prise en charge des soins médicaux, une dotation d’un véhicule tous les 4 ans, etc.. Voilà quelques-uns des avantages dont bénéficieront les généraux mis à la retraite par le chef de l’État tchadien. À tout ceci, il faut bien ajouter une pension militaire versée, chaque mois, par la Caisse de retraite des militaires (CARMI). Un général admis à la retraite doit percevoir 14 mois de salaire indiciaire, six mois de prime de départ et trois mois de primes de congé retour. Or, au Tchad, le salaire mensuel d’un général tourne autour de deux millions de francs CFA. Des avantages faramineux qui feront débourser à l’État tchadien des centaines de millions de francs CFA par mois au regard du nombre d’officiers généraux mis à la retraite : 187.

Des généraux mis à la retraite : une première depuis 2011

Depuis 2011, le gouvernement tchadien a gelé la mise à la retraite des généraux. La raison avancée officiellement : leur éviter de sombrer dans la misère en raison de l’inexistence d’une pension prévue. Depuis qu’il a pris la succession de son père, Mahamat Idriss Déby, lui-même général de corps d’armée, a mené des réformes au sein de l’armée. L’une des conséquences de ces réformes, c’est le décrochage des militaires retraités de la Caisse nationale des retraités du Tchad (CNRT) et la création, en juin 2022, de la Caisse de retraite des militaires (CARMI). En juin 2023, plusieurs vagues de généraux ont été mises à la retraite. Certains pour atteinte de l’âge limite et d’autres par anticipation, donc de force. La mise à la retraite forcée a suscité des mécontentements que les autorités ont voulu calmer en augmentant sensiblement les avantages aux généraux mis à la retraite.

Au sein de la population, la retraite dorée accordée aux généraux n’est pas bien vue par tout le monde. Beaucoup estiment que les autorités de transition veulent acheter le silence des généraux au détriment du contribuable dont les ressources iront gonfler les poches et les comptes de quelques minorités.

Pour rappel, l’armée tchadienne compte une flopée de généraux : entre 400 et 600, selon une estimation récente de Jeune Afrique. Mahamat Idriss Déby a contribué à la hausse vertigineuse du nombre de généraux. En deux ans, il en a fait au moins 300, bien plus que son père en 30 ans.