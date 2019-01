Tchad : à la découverte du Lac Ounianga…

Placé au centre d’une région sous tension depuis plusieurs années, le Tchad est rarement cité comme une destination touristique enchanteresse, et on parle rarement de tout ce qu’il y a de beau à y découvrir… Mais il est temps d’ouvrir les yeux ! Comme bon nombre de pays du Sahara, le Tchad possède de précieux trésors touristiques, parmi lesquels le Lac Ounianga.

Il vous faudra parcourir environ 979 Km en voiture au départ de Ndjamena pour pouvoir découvrir ce somptueux paradis. Véritable mer d’eau salée au cœur du désert, Ounianga offre l’image d’un paradis qui a été dessiné et peint en plein Sahel.

Loin des clichés auxquels on est souvent habitué quand on parle de ce pays d’Afrique centrale, très loin de ses périodes sombres, on s’aventure sur le sable. « Le Tchad est un merveilleux pays, qui regorge de nombreuses merveilles touristiques. Il faut oser y aller pour les découvrir, c’est un pays fascinant aussi bien pour ses paysages, que pour sa culture », explique Ismael Cabral Kambell, de la plateforme hôtelière et de promotion touristique Jumia Travel. « Actuellement nous travaillons à élargir nos activités dans ce pays, car nous sommes convaincus de son potentiel », ajoute-t-il.

Inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2013, le site comprend 18 lacs interconnectés situés dans le désert du Sahara, dans la région d’Ennedi. Il s’agit d’un large complexe de 62 808 hectares dans un environnement hyperaride et d’un paysage naturel exceptionnel qui doit sa beauté à la variété des formes et des couleurs.

Cet ensemble (Ounianga Kebir et Ounianga Sebir) est très particulier avec ses eaux fortement salés alternant avec des eaux douces, alimentées par des eaux souterraines, et merveilleusement décoré par des palmeraies, pâturages et jardins naturels.

D’après les historiens, l’histoire de ce lac daterait d’environ 15 000 ans. Il se raconte qu’autrefois les différents lacs d’Ounianga n’en formaient qu’un… Mais aujourd’hui leur variété est aussi un élément de leur charme unique.