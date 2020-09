Tanzanie : Sabby Angel met fin à cinq jours de mariage pour s’unir à… Hassan Faisal

L’actrice et mannequin tanzanienne populaire, Sabby Angel, aime souffler le chaud et le froid. Elle n’a pas peur de la controverse et n’hésite pas non plus à repousser les limites du showbiz, à chaque fois qu’elle veut faire une déclaration. Et ses fans l’aiment ainsi : sensationnelle et sexy pour ainsi dire.

L’actrice, qui est sortie avec Ali Kiba dans le passé, a déjà proposé d’être la mère porteuse de Wema Sepetu, quand il a été dit que l’utérus de l’ancienne reine de beauté, ne pouvait pas porter de bébé. Elle a fait des demandes de diva après son arrivée dans un hôtel 4 étoiles de Mombasa où elle a exigé une chambre avec des murs et des rideaux blancs et des draps blancs en velours, une scène qu’elle a reproduite lors d’une tournée à Nairobi. Et, le pire était à venir.

Ayant été mariée cinq fois, il y a quatre ans, elle a affirmé avoir enfin trouvé l’amour de sa vie, un homme avec lequel elle s’est mariée, mais a rompu, cinq jours plus tard. Maintenant, l’actrice, qui est aussi chanteuse, confirme les rumeurs selon lesquelles son cœur est tombé sous le charme de son doux amour, à Mtwapa où elle retourne, la semaine prochaine, pour s’unir.

« J’adore la côte kényane et j’ai hâte d’y retourner. J’ai un ami spécial qui habite là-bas et le monde entier le sait. C’est un homme auquel je ne parviens pas à résister. Je l’ai déjà présenté à ma mère qui était en visite à Mombasa pour le rencontrer. Qui sait, peut-être que cette fois, nous porterons cette amitié au niveau supérieur », a déclaré Sabby.

Selon la rumeur, l’homme qui fait chavirer le cœur de la ravissante et célèbre actrice tanzanienne, Sabby Angel, se nomme Hassan Faisal, autrement appelé « Monsieur le Président ».