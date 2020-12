Tanzanie : Rose Manfere la nouvelle reine de la beauté 2020

Âgé de 20 ans, la très ravissante Rose David Manfere a été élue Miss Tanzanie 2020. La nouvelle reine de la beauté tanzanienne poursuit un baccalauréat ès sciences en gestion des systèmes d’information à l’Université Ardhi. Elle représentera son pays au 70ème concours de Miss Monde au cours du dernier trimestre de 2021.

La nouvelle Miss Tanzanie Rose David Manfere succède à la gagnante de l’année dernière, Sylvia Sebastian. Elle s’est tournée vers les réseaux sociaux pour confier que gagner le titre était un rêve farouche qui s’est finalement transformé en réalité.

« Il y a beaucoup de gens qui ont joué un rôle important pendant mon voyage et je tiens à les remercier. Merci pour l’amour et le grand soutien de mes parents, parents et amis. Vous avez tous joué un grand rôle tout au long de mon voyage. Merci à l’équipe derrière moi, la matrone et l’entraîneur, pour leur soutien inconditionnel pendant ce voyage », a déclaré la Miss Tanzanie 2020 Rose David Manfere, exprimant sa gratitude sur sa page Instagram.

« Merci Lukiza Autism Tanzania d’avoir soutenu mon nouveau projet et d’avoir cru en moi, de m’avoir soutenu et de m’avoir invité à faire partie de votre famille. Merci à Zone Third Autism Center de m’avoir permis de faire du bénévolat et d’entrer dans un espace aussi sacré qui m’a montré de l’amour et du soutien », a ajouté la belle Rose.

Elle a également tenu à féliciter et remercier les autres candidates de cette élection Miss Tanzanie 2020. « Merci et félicitations à chacune de mes sœurs Miss Tanzanie avec qui j’ai eu la chance de partager le voyage. J’apprécierai notre temps et j’ai hâte de travailler avec vous tous pendant mon administration car nous avons tous une chance de laisser notre marque et de valoriser notre communauté. En tant que votre Miss Tanzanie, j’ai hâte de représenter mon pays avec gentillesse et amour tout au long de mon mandat et de travailler dur aussi », a t-elle écrit.

À noter que Juliana Rugumisa et Prisca Lyimo étaient respectivement première et deuxième dauphines de cette élection Miss Tanzanie 2020, tandis que Hoyce Bakanoba et Yvon Paul complétaient le Top 5.