Tanzanie : Mzee Abdul n’est pas le père de Diamond !

Depuis quelque temps, un homme répondant au nom de Mzee Abdul est présenté sur les réseaux sociaux comme le père de Naseeb Abdul Juma alias Diamond Platnumz. En effet, la mère de la star tanzanienne est venue rétablir les faits concernant le père biologique de son fils. Ses propos ont également été confirmés par Ricardo Momo, frère de Diamond Platnumz.

Naseeb Abdul Juma alias Diamond Platnumz, qui est devenu une superstar de la musique internationale, n’est plus étranger à la controverse. Le propriétaire des disques Wasafi est connu pour son style de vie controversé. Cette fois, sa mère a fait la « Une » des journaux avec des nouvelles révélant son vrai père biologique.

La maman a posté sur sa page Instagram des photos d’un homme identifié comme Salim Idi Ny’ange, qui serait le père biologique de Naseeb Abdul Juma alias « Diamond Platnumz ». Son frère, Ricardo Momo, qui a déjà accordé une interview dans ce sens, a confirmé que Mzee Abdul Naseeb Juma n’est aucunement le père de Diamond, car les deux sont d’un même géniteur, identifié comme Salim Ny’ange.

Le message a attiré plus de questions que de commentaires, car la majorité se demandait pourquoi l’information n’avait été publiée que maintenant et pourquoi cet homme était-il tenu à l’écart des projecteurs. « L’humanité est plus importante que les choses matérielles. Pourquoi embrasseriez-vous votre enfant en tant que mère ? Que Dieu vous pardonne vraiment », a écrit Emanul Yustu.

À rappeler qu’une photo d’un homme du nom de Mzee Abdul Naseeb Juma, portant un sac et montant à bord d’un matatu (transport urbain), avait fait le tour des réseaux sociaux. Le vieil homme était présenté comme le père de Diamond Platnumz. À l’époque, la star du bongo avait reçu de vives critiques, soit disant qu’avec toute sa fortune, son père vivait une vie de misère. Mais, il n’avait jamais fait de sortie pour démentir l’information. Qui est donc Mzee Abdul Naseeb Juma ? Affaire à suivre.