La Tanzanie est le théâtre de vives manifestations contre le projet d’oléoduc EACOP de TotalÉnergies, contesté pour ses répercussions environnementales et sociales.

En Tanzanie, la résistance contre le projet titanesque de l’oléoduc EACOP (East African Crude Oil Pipeline) ne faiblit pas. Ce projet, mené par TotalÉnergies, vise à transporter du pétrole brut d’Ouganda jusqu’au port de Tanga en Tanzanie sur une distance de plus de 1 400 km. Malgré la promesse de développement économique, ce projet suscite une opposition farouche, tant en Tanzanie qu’en Ouganda, en raison de son impact environnemental et des injustices ressenties par les populations locales.

Les promesses non tenues : une source de frustration

Les manifestations du 29 août à Tanga ont mis en lumière les promesses non tenues par TotalÉnergies. Les populations affectées déplorent les retards dans les compensations financières promises, ainsi qu’une dégradation des conditions de vie, notamment pour les pêcheurs dont les zones de pêche sont perturbées par les travaux. Richard Senkondo, un militant environnemental local, dénonce une répression accrue contre ceux qui osent s’exprimer sur les injustices subies, renforçant ainsi la détermination des manifestants.

Une opposition qui gagne du terrain

Les manifestations à Tanga ne sont que la partie émergée de l’iceberg. En Ouganda également, la mobilisation contre EACOP prend de l’ampleur, malgré une répression sévère. Des centaines de personnes ont récemment protesté à Hoima et Kampala, dénonçant les expropriations forcées et les conditions de vie détériorées. Les manifestants réclament non seulement des compensations justes mais aussi une transition énergétique plus respectueuse de l’environnement.

Un projet dévastateur pour l’environnement

Au-delà des impacts humains, le projet EACOP est également critiqué pour ses conséquences environnementales désastreuses. Une étude de l’Institut pour la responsabilité climatique prévoit que les émissions de CO2 liées à l’oléoduc seront quinze fois supérieures aux émissions annuelles combinées de la Tanzanie et de l’Ouganda. Cette perspective alarme les militants écologistes qui voient dans ce projet une menace grave pour la biodiversité et le climat.

Face à ces critiques, TotalÉnergies affirme vouloir respecter les droits des populations locales. L’entreprise a même mandaté l’ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou pour évaluer le programme d’acquisitions foncières. Toutefois, les ONG et les communautés affectées demeurent sceptiques, pointant du doigt le fossé entre les promesses affichées et la réalité vécue sur le terrain.