Tanzanie : le père de Diamond, Mzee Abdul Naseeb, un « sans abri » ?

Diamond Platnumz, abandonné par son père Mzee Abdul Naseeb Juma, quand il était encore enfant, le laissant avec une mère célibataire qui l’a élevé, serait en train de sanctionner son géniteur en le privant de son luxe acquis grâce à la musique.

La star de Bongo Diamond Platnumz a été abandonné par son père Mzee Abdul Naseeb Juma, quand il était encore enfant. Le musicien a alors grandi avec une mère célibataire qui l’a élevé. Cet épisode a poussé beaucoup à se demander si Diamond ne garderait pas toujours rancune, privant à son père le même type de luxe qu’il offre à sa famille.

En 2019, une vidéo avait fait surface. Le vieil homme y était empêché d’utiliser la salle à manger où Tanasha Donna et Diamond prenaient le petit-déjeuner. On ne sait pas si Diamond a renvoyé son père après cet incident ou non, car l’homme est considéré comme sans-abri pour le moment.

Selon les médias sociaux, le père de Diamond Platnumz, fait du colportage dans les rues pour joindre les deux bouts, alors que son fils est millionnaire. L’homme apparemment en grande difficulté financière, a d’ailleurs tenté de donner des raisons, après que des photos de lui embarquant dans un PSV (transport en commun), portant un énorme sac, soient devenues virales sur les réseaux sociaux, provoquant des réactions mitigées.

Il y a un an, le chanteur à succès de « Waah » avait accepté de rencontrer son père biologique, après des années de séparation. Il a accusé le vieil homme d’avoir abandonné sa famille. « J’ai réalisé que Diamond n’avait pas tort. C’est moi qui ai glissé. J’ai déjà fait la paix avec sa maman. Par la suite, j’ai jugé sage de chercher Diamond et de lui demander pardon », a déclaré Mzee Abdul Naseeb Juma, lors d’une de ses visites au domicile de son fils. Les deux se sont réconciliés, après avoir été séparés pendant plus de 20 ans.

Les fans se sont demandé comment le père de l’un des musiciens les plus riches d’Afrique pouvait mener une vie d’un homme si pauvre, alors que certains estimaient que c’est tout ce qu’il méritait pour avoir abandonné sa famille. « Il les a quittés alors qu’il était encore un jeune diamant vivant seul avec sa mère », a indiqué un fan. « Sans ce vieil homme, il ne serait pas un diamant même si le parent l’insultait, il reste son parent », a déclaré un autre.

« Les papas prennent leur propre décision, c’est comme un poulet local, vous le mettrez dans une assiette de farine, mais il la versera quand même… Ne blâmez pas Diamond Platnumz, il n’y a aucun moyen qu’il n’aiderait pas son père », a indiqué un troisième intervenant.