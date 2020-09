Tanasha Donna à cœur ouvert sur son ex, Diamond Platnumz

La chanteuse kényane Tanasha Donna a répondu aux critiques affirmant que son ex-compagnon, Diamond Platnumz, l’avait aidée à construire sa carrière. S’exprimant dans une interview, le patron de la WCB lui a certainement donné un coup de pouce dans sa carrière, mais il ne l’a pas construite à partir de zéro.

« Diamond a contribué à faire fructifier mes affaires, durant la période où je sortais avec lui. Mais, peu importe s’il était sur la photo ou non, ma concentration était toujours là depuis très longtemps. J’étais déjà très bien connecté dans l’industrie. Je connais de nombreux artistes dans le monde et en Afrique. Donc je crois que peu importe si je le rencontrais, je savais quel était mon destin et je savais ce que je voulais réaliser. Il m’a rencontrée, alors que j’avais déjà enregistré des chansons. En fait, j’avais déjà fait une chanson avec Nviiri, donc je ne l’ai pas rencontré pour ensuite commencer à faire de la musique. Peut-être que cela aurait pris encore deux ans ou plus sans lui, mais je savais que j’aurais pu arriver ici », dit-elle

La ravissante Tanasha Donna a ensuite parlé de sa relation avec la star du bongo, en disant qu’elle l’aimait vraiment et lui faisait confiance. « Je l’aimais vraiment, il le sait. J’étais fidèle à lui. Il pouvait prendre mon téléphone et en faire ce qu’il veut ; il avait l’habitude de le dire lui-même, qu’il savait que je lui étais fidèle. Je crois que si je ne l’aimais pas, je ne lui serais pas fidèle ou je ferais des choses dans son dos ou deviendrais nerveux quand il tient mon téléphone. Mais, je l’aimais vraiment », raconte-t-elle.

Pour les mauvaises langues qui pensent qu’elle a profité de Diamond Platnumz, danseur et compositeur tanzanien de bongo, Tanasha Donna rassure que son amour était très sincère. « Je ne l’ai pas utilisé pour atteindre le sommet. Au début, j’étais contre le fait que notre relation soit connue de tous. Si mon intention était de vraiment tirer parti de tout cela, je serais comme un poster. Au début, j’étais contre le fait de mettre notre relation dans les médias, mais plus tard, il le ferait. Je voudrais couper ces affirmations. C’est un homme que j’ai vraiment aimé, un homme que j’aimerai toujours. J’ai évolué, mais j’aurai toujours de l’amour pour lui parce qu’en fin de compte, il est le père de mon fils », conclut-elle.

À rappeler que dans un entretien antérieur, Tanasha Donna avait déclaré regretter son passé avec Diamond Platnumz. Le mannequin kényan avait indiqué qu’avoir un enfant avec le chanteur tanzanien a été une grosse erreur de sa part, parce qu’elle n’était pas prête à être mère. Tanasha et Diamond ont rompu il y a quelques mois, mais le couple a un enfant, Naseeb Junior.