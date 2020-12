Tanasha courtise-t-elle à nouveau Diamond ?

Les deux artistes ont peut-être rompu mais ils ont toujours un lien particulier, grâce à leur fils Naseeb Junior surnommé « Tom Kaka ». Il y a à peine une semaine, Diamond Platnumz a admis avoir la nostalgie de son fils et de sa petite maman, Tanasha Donna. Pour prouver qu’il aspire vraiment à son fils kényan, la star tanzanienne a aimé et commenté la publication Instagram de Tanasha sur le bébé Naseeb. Est-ce tout ?



Après six mois de guerre froide, Tanasha Donna a finalement débloqué Diamond Platnumz sur sa page Instagram. Elle a rompu avec Diamond après la naissance de leur fils, affirmant que l’artiste tanzanien avait cessé de s’investir dans leur relation et que la mère de Diamond était également trop autoritaire. Tout cela appartient au passé et clairement, les deux sont maintenant en bons termes.

Et maintenant, Tanasha Donna fait en sorte que les fans se demandent si des retrouvailles explosives avec son ex, Diamond, seraient encore possible, dans les jours à venir. Elle est allée sur Instagram pour taquiner une prochaine fête entièrement blanche prévue le vendredi 11 décembre au parc à thème Afro Sayari de Nairobi. « Je vais jouer et je vais avoir un groupe d’amis célèbres », a-t-elle annoncé.

Mais ce qui a fait parler tout le monde, c’est quand elle a annoncé que quelqu’un de spécial serait également présent à la fête. « Plus un invité spécial avec moi, ce jour-là! », a-t-elle ajouté. Ce n’est pas tout, puisque Tanasha a terminé le message avec un emoji haussant les épaules, un emoji grimaçant et un autre en forme de cœur. Oh Tanasha taquine !

Une chose est sûre, seules les montagnes ne se rencontrent jamais. Cela dit, une réconciliation, voir des retrouvailles entre Tanasha Donna et Diamond Platnumz, est bel et bien possible. Elle pourrait être le coup de cœur de la fin d’année 2020, qui a été agitée par la pandémie du Coronavirus, freinant de nombreuses activités de l’industrie musicale.