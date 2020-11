Sydney Barber, première femme noire à la tête de l’US Naval Academy

Pour la première fois en 175 ans, des étudiants de l’Académie navale américaine d’Annapolis, dans le Maryland, seront dirigés par une femme noire. L’aspirant de première classe Sydney Barber sera, au cours du semestre de printemps, le commandant de la brigade, a annoncé l’Académie.

Originaire de Lake Forest, dans l’Illinois, Sydney Barber (21 ans) assumera le rôle le plus haut du leadership au sein du corps étudiant, jusqu’à ce qu’elle obtienne son diplôme en génie mécanique. Elle sera ensuite commissionnée en tant qu’officier au sol du Marine Corps, selon le communiqué. Le poste de Barber est sélectionné par le biais d’un processus de candidature et d’entretien, par la haute hiérarchie et le personnel du commandement. Dans le cadre de ses fonctions, elle sera chargée de la formation professionnelle des autres postulants et de la gestion des activités quotidiennes de la brigade.

« Gagner le titre de commandant de brigade est une bonne chose, mais le titre lui-même n’est pas aussi important que l’opportunité qu’il offre de diriger une équipe, en faisant quelque chose qui, je pense, sera vraiment spécial », a déclaré Sydney Barber, avant d’ajouter. « Je suis honoré de jouer un petit rôle dans cette saison mémorable de l’histoire américaine », a-t-elle fièrement confié.

Sydney Barber est diplômée du Lake Forest High School, dans l’Illinois, et est devenue sprinteuse au sein de l’équipe d’athlétisme universitaire des femmes de la marine. « Elle est coprésidente de la Navy Fellowship du Christian Athletes Club, secrétaire de la National Society of Black Engineers et membre du USNA Gospel Choir et du Midshipman Black Studies Club », ajoute le communiqué.

Barber sera la 16ème femme sélectionnée pour le poste de commandant de brigade, au cours des 44 années où les femmes ont été autorisées à s’inscrire à l’Académie. La première femme commandant de brigade était alors l’aspirant Juliane Gallina, qui a pris le poste en 1991.