Surpris en train de bastonner un homme qui aurait abîmé son véhicule, JR Smith s’explique (vidéo)

Alors qu’il prenait part aux manifestations dénonçant les violences racistes dont sont régulièrement victimes les Noirs aux Etats-Unis, le basketteur JR Smith s’en est pris avec animosité à un homme. Mais pour quelle raison ?

Sachant qu’il n’a pu échapper aux caméras, J R Smith, surpris en train de faire passer un mauvais quart d’heure à un homme, a tenu à mettre les choses au clair, en donnant quelques « explications » :

« Je préfère vous le dire avant que vous ne voyez ce bordel ailleurs : un de ces putains de gamins blancs ne savait pas ce qu’il faisait, et il a brisé la vitre de ma voiture », explique-t-il. « C’est une zone résidentielle, il n’y a pas de magasins par ici, rien ! Il a brisé ma vitre. Je lui ai couru après, et je lui ai cassé la gueule », ajoute-t-il.

Sachant qu’un chaos sans précédent règne un peu partout aux Etats-Unis, notamment en raison du décès de George Floyd, mort asphyxié, J. R. Smith a tenu à préciser que ce n’était pas un « geste haineux. Je n’ai aucun souci avec qui que ce soit tant que les gens n’ont pas de souci avec moi. J’ai un problème avec le putain de système, c’est tout ». Voila qui est clair.

Earl Joseph Smith III, plus connu sous le nom de J R Smith, est un basketteur américain, né le 9 septembre 1985 à Freehold Borough. Après avoir évolué parmi les Hornets de la Nouvelle-Orléans, les Nuggets de Denver et les Knicks de New York, il joue, depuis janvier 2015, avec les Cavaliers de Cleveland.