Stefanos Tsistipas, le nouvel espoir du tennis mondial

Vainqueur des Masters 2019, Stefanos Tsitsipas a remporté le premier titre majeur de sa carrière, pour le dernier tournoi de l’année. De quoi lui donner de la motivation supplémentaire pour revenir tout casser en 2020…

Sera-t-il le digne héritier de Roger Federer, Rafael Nadal ou encore Novak Djokovic, tous âgés de plus de 30 ans ? Stefanos Tsitsipas, âgé à peine de 21 ans, s’est montré à son avantage toute cette saison pour arracher, il y a deux semaines, une qualification pour les ATP Finals, le tournoi rassemblant les tous meilleurs joueurs au monde. Le jeune Grec a d’ailleurs décroché le titre à Londres, le premier titre d’importance de sa carrière, en venant à bout de Dominic Thiem en finale (6-7, 6-2, 7-6) après 2h35 d’un lourd combat. Il poursuit, surtout, la petite tradition des nouveaux champions qui remportent le titre durant les Masters. En effet, depuis 4 ans, ce sont des visages inédits qui soulèvent la coupe, et non les boulimiques des grands chelems comme Djokovic, Nadal ou encore Federer. Après Andy Murray, Grigor Dimitrov ou Alexander Zverev, c’est donc Stefanos Tsitsipas qui a inscrit son nom au palmarès.

En plein rêve, le Grec s’est montré très à son aise devant les médias, lui qui attire de plus en plus la lumière. « Cela a été fantastique, les gens ont suivi cela depuis ma patrie en Grèce. Il y avait juste de l’énergie, la foule, les vibrations et l’expérience sur le court » expliquait-il après son succès. « Je suis vraiment fier de moi ». Pour lui, ce tournoi lui a permis de rencontrer et de discuter avec la crème de la crème de la balle jaune. « Je me souviens avoir bavardé avec eux [Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal] et avoir reçu autant de conseils que je pouvais. Djokovic m’a dit : « Continue à te battre, reste en bonne santé, sois positif et tout ira bien pour toi » J’ai suivi ce conseil, c’est phénoménal, c’est quelque chose que je n’attendais pas de moi ; quitter Londres avec le trophée rend les choses exceptionnelles ».

Devenu le sixième joueur mondial au classement ATP, Tsitsipas nourrit de grandes ambitions pour la saison 2020. En effet, le Grec est le cinquième joueur favori pour remporter l’open d’Australie au mois de février 2020. Selon les meilleures cotes sur le Tennis, en particulier Bwin, le tennisman de 21 ans dispose d’une cote de 10,00, contre 8,00 pour Roger Federer, 6,50 pour Daniil Medvedev, 4,50 pour Rafael Nadal et 2?62 pour Novak Djokovic. Mais visiblement, son premier objectif est et sera, toute la saison, les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo. Selon le père du grec, Tsitsipas rêve des JO et fera tout pour arriver en pleine forme en Asie, au mois d’août prochain. Forcément, le tournoi olympique promet d’être très disputé, notamment par Roger Federer qui risque de disputer sa dernière olympiade de sa carrière. De quoi assurer un vrai passage de témoin entre le Suisse, recordman de grand-chelem et la nouvelle promesse du tennis européen ?