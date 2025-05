Cameroun : le promoteur de l’Oyebog tennis Academy n’est plus

Hospitalisé depuis un mois à la clinique Mouna à Douala, Joseph Oyebog (54 ans), le grand passionné de tennis et président fondateur d’Oyebog Tennis Academy (Ota), a rendu l’âme au petit matin du mercredi 28 mai 2025.

« Le tennis camerounais dans son ensemble puise son énergie de l’Ota puisque 80% des tennismen camerounais ont été initiés ou formés par l’Ota (Oyebog tennis academy). En ce moment, nous avons 52 pensionnaires hébergés au campus de l’académie à Souza et 300 autres pensionnaires externes. Nous disposons de toutes les catégories des poussins aux seniors Dames et Messieurs. Et même, nous avons des enfants de cinq ans et moins que nous initions à la pratique de la discipline », indiquait le défunt au terme d’un tournoi national et international en avril 2023. « Ota, c’est du concret et ses actions sont visibles et palpables. En retour, ce que nous attendons des pouvoirs publics est la reconnaissance, leur accompagnement et leur protection », avait-il conclu.

Joseph Oyebog a marqué le tennis au Cameroun

« Je puis dire sans risque de me tromper que Joseph Oyebog qui nous quitte, a globalement atteint son objectif. Il a marqué son époque par la création d’une infrastructure moderne et innovante près de Souza, département du Moungo, région du Littoral, offrant ainsi aux jeunes talents camerounais, un cadre d’excellence pour s’épanouir », déclare le tennisman Joël Massoug.

« Le promoteur de la célèbre académie de tennis d’Afrique centrale et acteur majeur de la promotion du tennis dans notre pays, s’en est allé. Toutes nos pensées à son épouse Nathalie, ses enfants Junior, Lucy, Leigh et John, ses proches et toute la grande famille d’Oyebog Tennis Academy. Que va devenir cet imposant projet ? Que ton âme repose en paix ! », ajoute-t-il.