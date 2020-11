Stacy Amoateng est la femme médiatique de la décennie

Après avoir remporté la personnalité de l’année aux prix de la personnalité de la radio et de la télévision (RTP) 2019-2020 le 7 novembre dernier, Stacy Amoateng a décroché un autre prix très convoité. Elle vient d’être désignée femme médiatique de la décennie, lors des National Communications Awards qui ont eu lieu samedi.

Propulsé par RAD Communications et ses partenaires, le programme de communication de développement et de prix des médias, selon les organisateurs, cherche à « promouvoir les communications, le développement organisationnel et national ». L’événement vise à célébrer et à récompenser d’excellentes entreprises, équipes et individus de communication à travers le pays, et à servir de tremplin pour de nombreuses personnes qui aspirent à atteindre des sommets plus élevés dans le secteur des médias et des communications du Ghana.

Pour ses exploits remarquables dans l’espace médiatique, Stacy Amoateng, PDG de Platinum Networks, a été lauréate de la cérémonie. Elle a battu la concurrence de Nana Aba Anamoah de GhOne TV et Oheneyere Gifty Anti de la renommée de The Standpoint.

Reconnaissant la faveur de Dieu, Stacy Amoateng, dans un message sur les réseaux sociaux, a déclaré : «Toute gloire et honneur au Roi des rois pour sa grâce et sa miséricorde constantes. Je n’ai pas encore rencontré quelqu’un que Dieu n’a pas béni. Son amour continue de nous donner du pouvoir sur tout ». « C’est en effet la main de Dieu. Cette année est une année très complexe. Au milieu du chaos, le Seigneur a ouvert une voie glorieuse pour m’honorer. C’est la preuve que le travail acharné ne peut jamais passer inaperçu. 21 ans dans les médias grand public et compte toujours », a-t-elle déclaré dans un autre message avec des mots de gratitude envers sa famille, ses collaborateurs, ses sponsors, ses fans et un certain Maxine Techie Menson qui l’a préparée « à être une telle dynamite dans l’espace médiatique ».

La victoire aux National Communications Awards en fait sept pour Stacy Amoateng, cette année. Elle se vante d’être la femme de l’année (Ghana Arts and Entertainment Awards), la super femme de l’année (Women Choice Awards Africa) et la personnalité féminine la plus exceptionnelle de l’année (prix Pan-African Heroes). Elle a également à son actif un prix honorifique qui lui a été décerné lors des Humanitarian Awards Ghana 2020, une reconnaissance pour « les réalisations distinguées et exceptionnelles pour améliorer la vie des autres et le bien-être humain ».