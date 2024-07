Casimir Betel du Tchad triomphe en taekwondo, s’imposant comme le numéro un mondial dans sa catégorie. Il suscite une fierté nationale intense.

Depuis le 1er juillet, le Tchadien Casimir Betel, âgé de 26 ans, a marqué l’histoire en devenant le numéro un mondial de taekwondo dans la catégorie des moins de 58 kg. Cette position, bien que temporaire, a suscité une immense fierté nationale et un enthousiasme sans précédent jusqu’au sommet de l’État tchadien.

Un parcours parsemé d’embûches

Casimir Betel n’a pas eu un parcours facile. Il y a deux ans, il a quitté son quartier d’Amtoukoui à Ndjamena grâce à une bourse, pour s’entraîner sur les rives du lac de Constance dans le sud-ouest de l’Allemagne. Sa détermination et son travail acharné l’ont mené à remporter deux tournois cette année, ce qui lui a permis de prendre la tête du classement mondial.

Une déception olympique et un nouveau défi

Malgré son succès récent, Casimir Betel n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris. Battu en demi-finale du tournoi africain de qualification en février, il a néanmoins continué de combattre et de progresser. Sa position actuelle au sommet du classement mondial est une étape importante, mais il sait que le véritable défi est à venir. « J’ai vingt points actuellement. Alors évidemment, à partir des Jeux olympiques, des athlètes vont essayer de m’arracher cette place. Là, pour conserver cette position, je dois chercher à participer à un maximum de compétitions pour maintenir cette place que j’occupe », a-t-il confié.

Une notoriété croissante

La soudaine notoriété de Casimir Betel au Tchad pourrait lui ouvrir de nouvelles portes et lui fournir les moyens nécessaires pour viser les JO de 2028 à Los Angeles. « Être le numéro un mondial, c’est facile, mais le demeurer est un challenge. Pour une fois, je suis très content de placer le Tchad au numéro 1 mondial. Il me reste encore du chemin à parcourir, des titres à remporter pour le Tchad, alors le travail comme d’habitude. Merci à tous les médias qui me soutiennent », a-t-il souligné.

Pour Casimir Betel, ce classement n’est que le début. Il envisage de participer au Grand Prix, qui regroupe les trente meilleurs combattants mondiaux, et de continuer à se battre pour maintenir sa position et représenter fièrement le Tchad sur la scène internationale. Sa détermination et son engagement sans faille sont des sources d’inspiration pour de nombreux jeunes tchadiens.

Un rêve en marche

Bien qu’il ait manqué la qualification pour les Jeux olympiques de Paris, Casimir Betel est déterminé à utiliser cette expérience pour se préparer aux prochains défis. « Je vais encore doubler d’efforts pour des meilleurs résultats encore », a-t-il déclaré. Son objectif ultime est de participer aux Jeux de Los Angeles en 2028, un rêve qu’il est prêt à réaliser grâce à son travail acharné et à son dévouement.