Spiro lève 100 millions de dollars et propulse la mobilité électrique africaine

La start-up Spiro, pionnière des motos électriques en Afrique, a levé 100 millions de dollars pour accélérer son expansion. Soutenue par Afreximbank et le FEDA, cette levée de fonds constitue un coup de boost pour la mobilité durable sur le continent. L’entreprise ambitionne désormais de révolutionner les transports africains grâce à un modèle économique fondé sur l’énergie propre et l’inclusion.

La révolution verte prend de la vitesse sur les routes africaines. La start-up Spiro, spécialisée dans les motos électriques, vient de lever 100 millions de dollars, un montant inédit pour la mobilité durable sur le continent. L’opération est soutenue par la banque Afreximbank et le Fonds pour le développement des exportations en Afrique (FEDA).

Une levée de fonds historique pour l’Afrique

Annoncée le 21 octobre 2025, cette levée de fonds est présentée comme le plus grand investissement jamais réalisé dans la mobilité électrique en Afrique. Fondée il y a quelques années, Spiro s’est rapidement imposée comme un acteur clé de la transformation énergétique du continent. Son modèle, simple mais révolutionnaire, repose sur des motos électriques accessibles et un réseau de stations d’échange de batteries, permettant aux conducteurs de remplacer leurs batteries en quelques minutes, sans immobiliser leurs véhicules.

Cette injection de capitaux permettra à Spiro d’accélérer son expansion et d’étendre son réseau d’infrastructures. L’entreprise compte déjà plus de 60 000 motos électriques et 1 500 stations actives réparties entre le Bénin, le Togo, le Rwanda, le Kenya, le Nigeria et l’Ouganda. D’ici deux ans, elle prévoit d’atteindre 70 % d’approvisionnement local grâce à la production dans ses quatre usines africaines.

Un marché en pleine accélération

L’essor des deux-roues électriques est spectaculaire dans plusieurs capitales africaines comme Nairobi ou Kigali, où les motos électriques s’imposent progressivement face aux modèles à essence. Selon l’Alliance africaine pour l’e-mobilité (AfEMA), le nombre de deux-roues électriques a augmenté de près de 40 % entre 2024 et 2025.

Au-delà de l’impact environnemental, ce boom s’explique surtout par les avantages économiques. Les motos Spiro coûtent environ 40 % moins cher que leurs équivalents thermiques et leur utilisation revient à 30 % de moins par kilomètre. Pour les chauffeurs de motos-taxis, souvent dépendants du prix du carburant, ces économies peuvent atteindre jusqu’à 3 dollars par jour, un gain considérable dans le revenu quotidien.

De nouveaux horizons pour la mobilité africaine

Avec ce financement, Spiro entend déployer ses activités dans de nouveaux pays, dont le Cameroun et la Tanzanie, tout en investissant dans la recherche et le développement pour améliorer la performance de ses batteries. L’entreprise mise aussi sur des partenariats locaux avec des stations-service, des centres commerciaux et des espaces publics afin de rapprocher les infrastructures des utilisateurs.

Son modèle économique, inspiré des besoins locaux, a séduit les investisseurs. En misant sur la mobilité électrique inclusive, Spiro ne cherche pas à concurrencer les acteurs déjà établis, mais à convertir les millions de conducteurs encore dépendants des motos à essence. L’Afrique, qui compte environ 25 millions de motos en circulation, offre un potentiel de croissance immense.