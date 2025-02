Soudan : un crash d’avion militaire fait au moins 46 morts

Un avion militaire soudanais s’est écrasé près de la base de Wadi Seidna, causant la mort d’au moins 46 personnes. Ce drame survient en pleine guerre entre l’armée nationale et les Forces de soutien rapide (FSR). Si une défaillance technique est évoquée, des spéculations persistent sur une possible attaque.

Mardi soir, un avion militaire soudanais s’est écrasé à proximité de la base de Wadi Seidna, l’un des plus grands complexes de l’armée, situé à Omdurman, en périphérie de Khartoum. L’accident, survenu au décollage, a causé la mort d’au moins 46 personnes, selon un bilan officiel révisé mercredi. Dix autres personnes ont été blessées et plusieurs habitations ont été endommagées par l’impact.

Les secours ont fouillé les décombres des maisons touchées pour retrouver d’éventuels survivants. Les autorités sanitaires ont confirmé l’évacuation en urgence de plusieurs blessés, dont deux enfants. Initialement fixé à dix morts, le bilan n’a cessé d’augmenter au fil des opérations de sauvetage, atteignant finalement 46 victimes.

Ce crash intervient alors que le Soudan est en proie à un conflit meurtrier depuis avril 2023. L’armée nationale, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, affronte les Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire commandée par Mohamed Hamdane Daglo. Les combats, particulièrement violents à Khartoum et dans plusieurs régions stratégiques, ont causé des dizaines de milliers de morts et poussé plus de 12 millions de personnes à l’exil.

Une source militaire évoque une défaillance technique au moment du décollage. Cependant, dans un climat où les accusations entre factions rivales se multiplient, des spéculations circulent sur une possible implication des FSR. Lundi, ces derniers avaient revendiqué l’abattage d’un avion militaire à Nyala, dans l’ouest du pays. Pour l’instant, aucune preuve ne permet d’affirmer que le crash de Wadi Seidna ait été causé par une attaque.

Ce drame illustre une fois de plus la situation tragique du Soudan. Entre bombardements, exactions et déplacements massifs, la population civile subit de plein fouet les conséquences du conflit. Alors que l’armée tente de reprendre le contrôle de Khartoum, ce crash ajoute un nouveau chapitre sombre à une guerre qui semble encore loin de son dénouement.

A Sudanese military Antonov aircraft crashed in Omdurman, north of Khartoum, on Tuesday evening, killing the crew and several military personnel on board. Eyewitnesses said at least five civilians on the ground were also killed and dozens injured when debris from the plane struck… pic.twitter.com/PS733snFLg

— Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) February 26, 2025