La Tunisie condamne le pillage de la résidence de son ambassadeur à Khartoum

Les autorités tunisiennes ont condamné le pillage de la résidence de son ambassadeur Chafik Hajji, à Khartoum, au Soudan.

« La Tunisie condamne fermement la prise d’assaut, par des groupes armés, de la résidence de l’ambassadeur de Tunisie à Khartoum (et) le pillage de ses biens, en violation grave de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques », a déclaré le ministère tunisien des Affaires étrangères, dans un communiqué. L’assaut a eu lieu hier, dimanche 19 juin. Tunis parle d’entrée par effraction de groupes armés et de pillage » de la résidence.

Pour le ministère, cet acte est « une violation flagrante du caractère sacré des sièges des missions diplomatiques ». Selon la diplomatie tunisienne, les auteurs de ce pillage doivent être « traqués et poursuivis en justice ». Elle appelle les parties en conflit « à la retenue, à l’arrêt immédiat des combats et à donner la priorité à l’intérêt suprême du peuple soudanais ». L’attaque de la résidence de l’ambassadeur tunisien n’est la première dans le pays.

Le Soudan plongé dans un cycle de violences

Plusieurs missions diplomatiques ont été ciblées par des attaques et pillages depuis le début des affrontements. C’est le cas par exemple des Ambassades du Qatar et de la Libye qui ont été visées par les attaques. Depuis mi-avril, le Soudan est plongé dans un cycle de violences suite aux combats entre l’armée dirigée par Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des Forces de soutien rapide, dirigés par Mohamed Hamdan Dagalo.

Deux mois plus tard, la situation est alarmante. Sur le plan humanitaire, 2.2 millions de personnes ont été déplacées de force, plus de 950 décès dénombrés et pas moins de 4700 blessés enregistrés. Déjà fragilisé par les conflits antérieurs et les perturbations climatiques, ce nouveau conflit enfonce le pays dans un autre cycle de crises. Les organisations humanitaires ne cessent de tirer la sonnette d’alarme face à l’ampleur des dégâts humains et matériels dans ce pays d’Afrique de l’Est.

