Soudan : l’armée soudanaise reprend du terrain face aux FSR

Alors que la guerre civile déchire le Soudan depuis près de deux ans, l’armée soudanaise enchaîne les victoires face aux Forces de soutien rapide.

L’armée soudanaise poursuit son offensive contre les Forces de soutien rapide (FSR). Après avoir repris le palais présidentiel, les troupes gouvernementales ont sécurisé l’aéroport de la capitale et encerclé la dernière grande position des paramilitaires. Cette avancée modifie l’équilibre des forces dans un conflit qui dure depuis près de deux ans.

Une série de victoires pour l’armée

Mercredi 26 mars, l’armée a annoncé avoir repris le contrôle total de l’aéroport de Khartoum, auparavant tenu par les FSR. Ce succès intervient quelques jours après la reconquête du palais présidentiel, un symbole du pouvoir. Les forces gouvernementales mènent désormais une opération de nettoyage dans la capitale pour en déloger les combattants paramilitaires.

Dans le même temps, les soldats soudanais ont encerclé Jebel Awliya, dernier bastion majeur des FSR dans la région de Khartoum. Cette manœuvre, menée depuis le nord, le sud et l’est, place les paramilitaires dans une position délicate, les forçant à se replier.

Les FSR en retrait vers le sud

Face à la pression de l’armée, les forces paramilitaires des FSR battent en retraite vers le sud. Leur unique voie de repli reste le pont de Jebel Awliya, qui traverse le Nil Blanc et mène vers l’ouest du pays, notamment vers le Darfour. Cette région demeure sous leur contrôle, offrant un refuge potentiel aux combattants fuyant Khartoum.

Depuis avril 2023, le conflit entre l’armée et les FSR a plongé le Soudan dans le chaos. La violence a causé la mort de dizaines de milliers de personnes et provoqué le déplacement de plus de 12 millions d’habitants. Malgré les efforts de médiation internationale, la situation reste explosive, et l’issue de l’affrontement demeure incertaine.

Une crise humanitaire aggravée

Alors que les combats se poursuivent, la situation humanitaire devient de plus en plus critique. Le Soudan fait face à une crise sans précédent, ponctuée par la faim et le déplacement massif de populations. Selon les organisations internationales, il s’agit de l’une des pires crises alimentaires et humanitaires au monde.

L’avancée de l’armée à Khartoum représente un tournant dans le conflit, mais la guerre est loin d’être terminée. Les prochaines semaines seront vitales pour déterminer l’avenir du pays et le sort des millions de civils pris au piège de la violence.