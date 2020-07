Sortie du roman « Some days in Boukanda » récit réaliste dans un pays fictif

Vous souhaitez vous perdre en Afrique orientale et découvrir le Boukanda ? Suivez les aventures de Brice Monet Padilha dans le premier roman de Renaud Xuotra, édité chez L’Harmattan. Des péripéties, de l’action, de la poudre, de la poussière, du sang : un cocktail explosif qui vous fera quitter votre train-train quotidien. Afrik.com vous conseille cette lecture.

Après le recueil de poésie Les jabs d’al-‘Uzza, Renaud Xuotra se lance dans le roman d’aventures avec « Some days in Boukanda ». Une histoire décoiffante qui transporte le lecteur en pleine révolution.

Un récit réaliste dans un pays fictif

Brice Monet Padilha, journaliste franco-brésilien de trente-deux ans et militant de gauche, ne supporte plus sa routine et la société dans laquelle il vit. Il décide, un beau jour, en toute discrétion, de quitter Rio de Janeiro pour se rendre dans un petit État d’Afrique, le Boukanda du jeune Président Ali.

Ce militaire charismatique fait preuve d’une grande capacité à gouverner et à développer son pays, mais il est fragilisé par la pression de l’ancien régime, toujours soutenu par les Occidentaux et leurs alliés dans la région.

Cette plongée en plein cœur d’un continent africain en pleine ébullition va changer pour de bon la vie de ce trentenaire idéaliste…

Comment se procurer l’ouvrage

Pour aller plus loin, vous pouvez commander ce roman en librairie ou en ligne sur le site de L’Harmattan :

Bonne lecture !