Poésie : découvrez le recueil de poésie Les jabs d’al-‘Uzza

En ce mois de septembre 2019, Renaud Xuotra vient de sortir son premier recueil de poèmes, Les jabs d’al-‘Uzza. En quête d’une muse insaisissable pendant des années, le poète retrace des années de déceptions, d’illusions et de remise en question, en décrivant certains extraits de ses voyages inspirants.

Les jabs d’al-‘Uzza, recueil de poèmes publié aux Editions Stellamaris, est divisé en trois temps, mêlant le voyage, l’amour et l’introspection. Dans une première partie, l’auteur s’exprime sur ses expériences en Afrique. Dans la seconde, il retrace un itinéraire amoureux jonché de chagrins et de naïveté. Et enfin, il clôt son œuvre par des pensées diverses, des poèmes écrits dans des trains, sur des bateaux ou sur un coin de table, sans réelle cohérence…

La muse al-‘Uzza, cruelle inspiratrice

Al-‘Uzza est une déesse préislamique qui était vénérée à La Mecque. Symbole de beauté dans la poésie de l’époque, elle est souvent assimilée à d’autres divinités comme Aphrodite, Vénus ou Uranie. Elle incarne dans ce recueil une muse fuyante, sadique et cynique, recherchée chez les mauvaises personnes et dont les coups peuvent être fatals.

Elle poursuit l’auteur tout au long de son parcours poétique. Aujourd’hui soigné et apaisé, il se souvient, pardonne mais n’oublie pas.

Comment se procurer l’ouvrage ?

Pour vous procurer l’ouvrage, vous pouvez directement le commander sur le site de l’éditeur ou sur Amazon