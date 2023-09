Sommet sur le Climat : Guterres appelle à mettre fin aux injustices qui retardent l’Afrique

L’Afrique a le potentiel de devenir un leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables et de la croissance verte. C’est la substance du discours du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lors du Sommet africain sur le climat. Présent au Kenya, le responsable onusien plaide pour que l’Afrique devienne une « superpuissance des énergies renouvelables ».

Malgré les conditions climatiques extrêmes, (chaleur intense, inondations dévastatrices et pertes humaines), l’Afrique a tout pour devenir un leader mondial. Malgré ce « chaos climatique », Antonio Guterres insiste qu’il est toujours possible d’éviter le pire sur le continent. Pour cela, le secrétaire général de l’ONU préconise un effort considérable et décisif dans la lutte contre le changement climatique.

Une « justice climatique » pour atteindre les objectifs

Il a insisté sur la nécessité d’une ambition climatique accrue de la part de tous les pays. En particulier des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Ce, en accord avec son Pacte de Solidarité Climatique et son Agenda d’Accélération. Pour Guterres, le continent pourrait être au cœur d’un avenir axé sur les énergies renouvelables. « Faisons preuve de justice climatique », a lancé le Secrétaire général de l’ONU.

Le responsable onusien a exhorté les économies avancées du G20 à prendre leurs responsabilités. Guterres souhaite de leur part un engagement à atteindre des émissions nettes nulles dès que possible. Avec un objectif aussi proche que 2040. Et pour atteindre les objectifs en matière d’énergie renouvelable et abordable, en particulier en Afrique, il faudra une « justice climatique ».

Faire de l’Afrique « une superpuissance des énergies renouvelables »

Le Secrétaire Général de l’ONU préconise de mettre en œuvre le fonds convenu pour les pertes et dommages. Il demande en outre d’établir des systèmes universels d’alerte précoce et une « correction de cap dans le système financier mondial ». Guterres a appelé, avec insistance, les pays à faire de l’Afrique « une superpuissance des énergies renouvelables ».

L’Afrique, dit-il, dispose d’abondantes ressources inexploitées, lui permettant de devenir un acteur majeur dans le secteur des énergies vertes et de la croissance durable. « Pour profiter réellement à tous les Africains, la production et le commerce de ces minéraux essentiels doivent être durables, transparents et équitables à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement », ajoute Guterres.

« L’énergie renouvelable pourrait être le miracle africain »

« L’énergie renouvelable pourrait être le miracle africain, mais nous devons le réaliser. Pour le Secrétaire général de l’ONU, le moment était venu pour toutes les nations de se dresser ensemble pour « défendre notre seule maison ».Antonio Guterres emboîte le pas à l’Organisation météorologique mondiale, qui a fait un plaidoyer similaire lors de ce sommet.

L’OMM a, en effet, déploré que l’Afrique souffre de manière disproportionnée des changements climatiques. Alors que le continent africain n’est responsable que d’une faible partie des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L’organisation a en outre déploré que le manque de financement pour l’adaptation au climat entrave les mesures nécessaires à prendre en Afrique.