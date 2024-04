Sommet algéro-tuniso-libyen à Tunis : Nouveau chapitre sans le Maroc pour la coopération maghrébine

Un moment historique pour la coopération régionale a eu lieu à Tunis le 22 avril 2024. Les chefs d’État d’Algérie, Abdelmadjid Tebboune, de Tunisie, Kaïs Saïed, et de Libye, Fayez al-Sarraj, se sont réunis pour discuter des perspectives de collaboration entre leurs pays. Ce sommet tripartite souligne une volonté commune de relancer et de renforcer les liens entre les trois nations du Maghreb. Mais sans le Maroc.

Le Maghreb, région qui a connu des périodes de coopération fluctuantes à travers l’histoire en raison de divergences politiques et économiques, semble être sur la voie d’une unité renouvelée. Historiquement, les initiatives de collaboration entre ces pays ont souvent été entravées par des tensions politiques et des intérêts divergents, notamment autour des questions de sécurité et de frontières. Ce sommet représente donc un pas significatif vers la levé de ces obstacles. Et cela dans un contexte où la stabilité régionale est plus que jamais nécessaire. Cependant, pour avancer, la Tunisie, l’Algérie et la Libye ont choisi de ne pas inclure le Maroc dans ces discussions. En raison de la question du Sahara occidental.

Des discussions axées sur des enjeux majeurs

Les discussions du sommet ont été principalement axées sur la coopération économique et sécuritaire. Les leaders des trois pays ont exploré des moyens de renforcer les échanges commerciaux et les investissements, de coordonner les efforts en matière de lutte contre le terrorisme et de promouvoir l’intégration régionale. Ce focus sur la sécurité est particulièrement pertinent étant donné les défis que représente la menace terroriste dans la région.

Les résultats concrets du sommet incluent la signature de plusieurs accords dans des domaines clés tels que l’énergie, les transports, le commerce et la culture. Ces accords sont le témoignage de l’engagement des trois pays à mettre en œuvre des initiatives pratiques pour le bénéfice mutuel de leurs populations.

Un message fort d’unité et de solidarité

Au-delà des accords signés, le sommet a été une plateforme pour les trois dirigeants de réaffirmer leur engagement envers la paix, la stabilité, et la démocratie dans la région du Maghreb. Un appel à une coopération accrue a été lancé, visant à surmonter les défis régionaux et à bâtir un avenir meilleur pour le Maghreb.

Bien que ce sommet marque un moment important dans les relations maghrébines, de nombreux défis demeurent. La mise en œuvre effective des accords signés et la gestion continue des divergences politiques seront essentielles pour garantir le succès de cette initiative de coopération. Les efforts futurs devront se concentrer sur la consolidation des fondements posés par ce sommet pour que la coopération maghrébine puisse effectivement contribuer à une région prospère et stable.