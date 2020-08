Somalie : le Conseil de sécurité prolonge le mandat de la Mission de l’ONU

En fin mandat ce 31 août 2020, la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM) bénéficie d’une année supplémentaire, suite à l’adoption, à l’unanimité, de la résolution 2540, par les 15 membres du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies(ONU) a prolongé, à l’unanimité, jusqu’au 31 août 2021, le mandat de la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM). Une prolongation conforme à l’adoption de la résolution 2540, visant à renouveler le mandat des Casques bleus, pour une année supplémentair,e dans ce pays en proie aux violences.

Au cours de ces assises, tenues le 28 août, les 15 membres du Conseil ont appelé la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM), dont le mandat a été prolongé, de veiller « au maintien de la paix, au renforcement de la démocratie et au soutien dans la lutte contre la corruption dans tous les Etats fédéraux de ce pays ».

The @UN Security Council has unanimously adopted a resolution extending the mandate of @UNSomalia until 31 Aug. 2021, and touching upon a range of matters in #Somalia, including #humanitarian, #political, #humanrights and #security issues. Full text: https://t.co/Pu7e7G15HA pic.twitter.com/siIoo7R0Fc

— UNSOM (@UNSomalia) August 29, 2020