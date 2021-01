Somalie : 189 combattants shebabs tués par l’armée ougandaise

Au moins 189 combattants shebabs auraient été tués dans un raid de l’armée ougandaise. Les troupes ougandaises font partie de la mission de maintien de la paix de l’Union Africaine en Somalie (AMISOM), dont l’objectif est de soutenir le gouvernement central contre les terroristes d’Al-Qaïda.

Les Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) ont révélé, dans un communiqué, que leurs soldats avaient attaqué, vendredi, les cachettes des shebabs dans les villages de Sigaale, Adimole et Kayitoy, à 100 kilomètres au Sud-ouest de la capitale, Mogadiscio. « [Le raid]… a vu les forces mettre hors service 189 combattants liés à Al-Qaïda et détruit un certain nombre de matériel et d’articles militaires utilisés pour les attaques terroristes », a annoncé l’UPDF.

Un porte-parole de l’armée ougandaise, le lieutenant-colonel Deo Akiiki, a indiqué que l’opération militaire impliquait des assauts terrestres et aériens. « C’est le plus grand nombre de combattants shebabs tués en une journée », a dit Akiiki. En revanche, il n’a pas été immédiatement possible de vérifier le bilan des morts. Il n’y a pas eu non plus de commentaire des shebabs sur l’attaque.

Les forces ougandaises opèrent en Somalie depuis plus de 10 ans et ont perdu environ 20 soldats pendant cette période. L’Ouganda a été le premier pays à envoyer des troupes de maintien de la paix en Somalie. Ces derniers jours, les combattants shebabs ont intensifié leurs attaques contre les forces de sécurité, alors que les militaires de l’Union Africaine et l’armée nationale somalienne continuent de pousser le groupe des bastions, lors d’opérations militaires successives.

Le groupe terroriste, qui vise à renverser le gouvernement somalien et à imposer sa propre interprétation sévère de la loi islamique, contrôlait la majeure partie du centre-sud de la Somalie, jusqu’en 2011, date à laquelle il a été chassé de Mogadiscio par les troupes somaliennes, soutenues par des soldats de l’Union Africaine. Malgré la perte de territoire, les shebabs continuent de mener d’importantes attaques.

À rappeler que les 19 000 éléments des forces multinationales de l’Union Africaine doivent se retirer de la Somalie d’ici la fin de l’année et céder la responsabilité de la sécurité du pays aux forces somaliennes.