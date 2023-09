Solidarité du groupe d’amitié France-Maroc du Sénat après le séisme

Le groupe d’amitié France-Maroc exprime sa solidarité avec le Maroc suite au tremblement de terre

Le groupe d’amitié France-Maroc du Sénat, présidé par Christian Cambon (Les Républicains – Val-de-Marne), a découvert avec effroi les images du tremblement de terre ayant frappé le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023.

Face aux nombreuses pertes humaines et aux dégâts considérables constatés dans la région de Marrakech et ses environs, Christian Cambon exprime ses « condoléances aux familles endeuillées, et la totale solidarité du groupe d’amitié avec le Royaume du Maroc, qui dans cette terrible épreuve doit pouvoir compter sur tout le soutien de la France ».

Le groupe d’amitié France-Maroc salue l’aide proposée par les autorités françaises, et souligne que cette aide devra porter tant sur les secours d’urgence que sur les travaux de reconstruction à venir.