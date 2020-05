Situation épidémiologique Covid-19 en RDC au 6 mai 2020

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE COVID-19 A KINSHASA, EN ITURI AU NORD/SUD KIVU, KWILU, HAUT-KATANGA ET KONGO CENTRAL AU 06 MAI 2020.

• Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 863 cas confirmés. Au total, il y a eu 36 décès et 103 personnes guéries ;

• 355 cas suspects en cours d’investigation ;

• 66 nouveaux cas confirmés Kinshasa ;

• 11 nouvelles personnes sorties guéries ;

• 1 nouveau décès des cas confirmés ;

• 602 patients en bonne évolution ;

• 374 échantillons testés ;

• Sur les 23 cas confirmé au Kongo Central du 05 mai 2020, 15 cas sont confirmés à Matadi et 8 à Nzanza. Donc, la province du Kongo Central compte deux zones de santé touchées par le Covid-19. C’est la deuxième province la plus touchée après Kinshasa ;

• Parmi ces 23 Cas confirmés, 12 sont contacts connus avec 4 cas générés par le 1er cas de Matadi , dont 2 professionnels de santé et 8 cas générés par le 1er cas de Nzanza, dont 6 sont des cas non listés comme contacts.

*Les 7 provinces touchées :

• Kinshasa : 810 cas ;

• Kongo Central : 29 cas ;

• Haut-Katanga : 10 cas ;

• Nord-Kivu : 7 cas ;

• Sud-Kivu : 4 cas ;

• Ituri : 2 cas ;

• Kwilu : 1 cas.

Les zones de sante les plus touchées de Kinshasa :

1. Kokolo : 155 cas

2. Gombe : 97 cas

3. Binza Ozone : 88 cas

4. Limete : 56 cas

5. Binza Méteo : 42 cas

Pour rappel, les recommandations du Président de la République démocratique du Congo contre Covid-19:

Pour l’accès au territoire congolais:

1. Suspension, jusqu’à nouvel ordre, dès le 20 mars 2020, de tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargos et autres moyens de transport frets seront autorisés à accéder au territoire national et leurs personnels soumis aux contrôles;

2. Report des voyages à destination de la République démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu’à nouvel ordre;

3. Imposition à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignements et de se soumettre, sans exception, à l’épreuve du lavage des mains et du prélèvement de la température;

4. Imposition d’une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l’issue du test de température, pour un examen approfondi et au besoin d’interner, dans les hôpitaux prévus à cet effet, les personnes qui seront testées positifs;

5. Dotation de tous les postes d’entrée maritime, fluviale, lacustre et terrestre du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l’étranger;

6. Soumission complète des personnes en partance de Kinshasa vers les différentes provinces de la RDC aux mesures de contrôle dans le but de limiter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays.

Pour les rassemblements des personnes:

1. Interdiction de tous les rassemblements, réunions, célébrations, de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial;

2. Fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés sur l’ensemble du territoire national à partir du 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines;

3. Suspension de tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter à patir du 19 mars 2020;

4. Suspension des activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu’à nouvel ordre;

5. Interdiction, jusqu’à nouvel ordre, de l’ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants

6. Interdiction de l’organisation des deuils dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue jusqu’au lieu d’inhumation et en nombre restreint d’accompagnateurs;

7. Prix en charge aux frais du gouvernement tous les cas testés positifs sur l’ensemble du territoire