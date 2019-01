Sites Internet : le classement africain fin 2016

Quels sont les grands médias de l’Internet africain : cette année encore, l’Institut Stratégique publie une étude appelée à faire référence. Avec ses bons et mauvais points : certains poids lourds accusent une nette baisse, c’est notamment le cas des agrégateurs historiques. D’autres confirment leur notoriété et leur crédibilité, et AFRIK.COM, le doyen, résiste bien ! Enfin de nouveaux venus s’affirment à grande vitesse. L’internet africain est en mouvement !

L’Institut Stratégique vient de publier la classification de la notoriété des sites au niveau africain et au niveau des pays africains. Cette enquête concerne toute l’année 2016. Les internautes se sont prononcés sur une liste de sites qui leur a été proposée avec la possibilité d’ajouter des noms de sites qui ne figuraient pas sur la liste. Cette enquête ne tient pas compte du nombre de visiteurs sur les sites internet concernés (qui fait l’objet d’une autre publication).

La nouveauté cette année est que l’agence ait décidé de mettre cette liste des sites francophones sur le domaine public, et donc accessible à tous. Elle peut être librement consultée et il est ainsi possible d’y faire publiquement référence.

Les grandes tendances des résultats 2016 sont particulièrement intéressantes: elles comportent à la fois quelques constantes et des nouveautés surprenantes.

Afrik.com : « incontournable »

D’abord les constantes : se détachent nettement 3 sites reconnus pour leur qualité : JeuneAfrique.com, Agenceecofin.com et afrik.com. Ce sont les trois grandes références de l’information numérique africaine : approchant des 20 ans d’existence, afrik.com est le doyen des journaux quotidiens en ligne consacrés à l’Afrique, que l’institut définit comme « incontournable » en termes de qualité ; JeuneAfrique.com, né plus récemment, bénéficie de la notoriété du magazine Jeune Afrique, lui-même doyen des hebdos panafricains. Et l’Agence Ecofin progresse d’année en année avec un éditorial plus ciblé sur l’économie, mais reconnu là encore pour sa pertinence.

La nouveauté est le surgissement dans le trio de tête du site Afriact.net, la surprise de l’année en termes de qualité et de notoriété. FinancialAfrik.com continue aussi une belle progression année après année de même que LesAfriques.com.

A noter en revanche un vrai recul des portails qui tenaient le haut du pavé de l’internet africain depuis une quinzaine d’années comme Allafrica.com et Africatime.com. Ce recul des portails est surtout notable chez Africatime.com qui depuis 2012 perd énormément de points en termes de qualité puis même de notoriété. La baisse est moindre chez Allafrica.com qui se maintient dans les 10 premiers sites.

La place spécifique des sites-agences alternatifs et citoyens

Il faut noter l’entrée dans les 30 premiers, des sites alternatifs et citoyens comme libreafrique.org, Agoravox.fr et Alterinfo.net. A noter : ces sites travaillent aussi en collaboration avec les titres les plus reconnus, comme Afrik.com et le nouveau venu, afriact.net, dont la présentation et le graphisme sont des atouts certains.

Enfin parmi les medias possédant une rubrique Afrique, BBC Afrique, RFI Afrique et VOA Afrique restent le trio de tête devant Le Point Afrique, et loin devant Le Monde Afrique. Mais des sites comme Google News, France 24, Xinhuanet… progressent aussi année après année.

1- Jeuneafrique.com

2- Agenceecofin.com

3- Afriact.net

4- Afrik.com

5- Allafrica.com

6- Libreafrique.org

7- Africanews.com

8- Afrikarabia.com

9- Afriquinfos.com

10- Afrikanet.info

11- Afrikipresse.fr

12- Afrikmag.com

13- Afrique-sur7.fr

14- Lesafriques.com

15- Financialafrik.com

16- Koaci.com

17- Africatime.com

18- Afriqueitnews.com

19- Africacheck.org

20- Agoravox.fr

21- Alterinfo.net

22- Mediafrik.com

23- Audace-afrique.org

24- Commodafrica.com

Grands medias classiques comportant une rubrique Afrique

1- BBC Afrique

2- RFI Afrique

3- VOA Afrique

4- Le point Afrique

5- France24

6- La tribune Afrique

7- Les Echos

8- News.google.fr

9- Xinhuanet

10- Fr.news.yahoo.com