Le single « Naza » de Cubongo et Taly Diampovesa, une expression des singularités

« Naza » est le titre du nouveau single de Cubongo et Taly Diampovesa. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement en ligne.

C’est une expression musicale des singularités personnelles. « Naza » est une chanson entre l’Afrique et les Caraïbes. Elle a été chantée par le Cubain Cubongo et la Franco-Congolaise Taly Diampovesa. Ce single est une auto-présentation faite par l’artiste franco-congolaise. Produite par Cubongo, ce tube est plein de vitalité avec son rythme dansant alimenté par le groovy. Il est aussi un appel à la méfiance du « qu’en dira-t-on ». Chanté en lingala, une langue parlée en Afrique Centrale, « Naza », qui signifie « je suis », est une fierté et une acceptation de sa personnalité.

« Quand je chante, tout prend un sens, mes souffrances, mes joies, mes échecs et mes victoires », a déclaré Taly Diampovesa. En effet, son aventure musicale avec Cubongo ne date pas d’hier. C’est depuis 2017 que les deux artistes se sont rencontrés, lors d’une séance de répétition gospel dans une chorale amateur.

Un duo inspiré du succès du style afro-cubain de la rumba

Cubongo, de son vrai Bastien Lavigne, est un producteur très connu dans les Caraïbes. Sa collaboration avec la chanteuse franco-congolaise s’inscrit dans sa démarche de partage et de transmission au « public l’idée de diversité comme esthétique et comme valeur ». A travers ce tube, ces deux artistes souhaitent poursuivre leur projet unique. Ce dernier s’appelle « Bastien & Taly », sorti le 14 mai 2021. Il s’agit, selon le duo, d’une exploration musicale entre l’Afrique, les Caraïbes et l’Amérique. Ce projet est à l’origine d’une série de titres, parmi lesquels : « Mibalé ». Enregistré en 2021, le duo rend hommage au style afro-cubain qui a fait le succès de la rumba de la République Démocratique du Congo au 20e siècle. « Je voulais symboliser ce que je vivais avec Bastien, et plus largement célébrer la persévérance à deux », répète toujours Taly Diampovesa.

