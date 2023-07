L’album « Constellations » d’Élodie Rama, une affirmation de l’identité culturelle créole

« Constellations », c’est le nouvel album de l’artiste musicienne Élodie Rama. Ce nouveau projet musical est un mélange de musique électronique, de sonorités hip-hop et jazz.

Les amoureux de la bonne musique peuvent se frotter les mains. Élodie Rama a mis sur le marché un nouvel album riche en couleurs. Il s’agit de « Constellations », un ensemble de sons et de rencontres. A travers cet album, la jeune artiste dessine une soul alternative et plurielle. « Constellations est un disque qui évoque sans cesse les ancrages mémoriels et géographiques, le sang, la famille, les racines, l’arbre généalogique (…) », explique-t-elle.

Un hymne culturel

Entre culture française et créole, Élodie met en avant les styles d’Édouard Glissant, Maryse Condé et Patrick Chamoiseau. Cet album aux arômes créoles est une affirmation identitaire de la jeune chanteuse d’origine martiniquaise. Il mélange le français, l’anglais, le créole l’espagnol. Celle qu’on appelle affectueusement « amoureuse de culture créole et insulaire » pense que son album est « un hymne célébrant les diasporas, de l’Atlantique Noire à la Méditerranée », ajoute-t-elle. « Constellations » est constitué de titres tels que : City Blues, La Chica, Indigo avec Akhenaton, Élodie Rama, Lajoso et les Voiles. Dans ce dernier opus, elle rend hommage à la musique R&B, des années 90, qui a influencé sa jeunesse.

Élodie Rama a plusieurs casquettes. Elle est artiste visuelle, animatrice radio et musicienne. C’est au début des années 2000 qu’elle s’est lancée dans la musique. La star installée à Nantes, en France, a enregistré son premier single en 2013. Intitulé « Strange Island », ce premier tube a contribué à propulser de la carrière musicale de la chanteuse, avec des collaborations avec d’autres artistes musiciens européens. Parmi eux : Hocus Pocus, Natural Self, Sly Johnson, Bojan Z, Renegades of Jazz et Baloji. Par ailleurs, ses collaborations sur les albums d’IAM et d’Akhenaton demeurent ses meilleures réalisations du point de vue collectif.