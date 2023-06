Sierra Leone : à peine réélu, Julius Maada Bio prête serment et définit ses priorités

Ce mardi, les résultats définitifs de la Présidentielle en Sierra Leone ont donné une victoire écrasante au Président Julius Maada Bio. Aussitôt élu, l’homme a prêté serment.

56.17%, c’est le score réalisé par Julius Maada Bio qui sort vainqueur au premier tour de l’élection présidentielle devant son principal challenger, Samura Kamara. L’opposant, lui, totalise 41.16% des suffrages exprimés. Pour lui, les résultats ne reflètent pas les votes des Sierra-Léonais. « Ces résultats ne sont pas crédibles et je rejette catégoriquement les résultats annoncés par la Commission électorale », a-t-il déclaré. « Je m’élèverai au-dessus de cette parodie et je m’engage à continuer le combat pour une meilleure Sierra Leone », poursuit-il. La mission d’observateurs de l’Union Européenne ainsi que les États-Unis semblent apporter de l’eau au moulin de l’opposant, puisqu’ils ont dénoncé un manque de transparence et de communication de la part de la Commission électorale dans le processus de compilation des voix.

Les priorités du Président réélu

Mais, la contestation de l’opposition n’a pas arrêté le processus. En effet, dans la soirée du mardi, le Président réélu a prêté serment pour éviter une vacance du pouvoir. Sur son compte Twitter, on peut lire : « Aujourd’hui, conformément à la Constitution de la République de Sierra Leone, j’ai prêté serment, administré par l’Honorable Chief Justice Desmond Babatunde Edwards pour mon second mandat, avec un zèle renouvelé pour poursuivre un programme de développement national accéléré afin d’améliorer la qualité de vie du peuple de Sierra Leone ».

À l’occasion, Julius Maada Bio a défini les priorités de son second mandat. Il s’agit de la sécurité alimentaire, la consolidation des acquis en matière de développement du capital humain, la création d’emplois pour les jeunes, la réorganisation de la fonction publique et le développement de la technologie et des infrastructures. Assurer l’épanouissement de l’agriculture pour réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires est également une préoccupation du Président pour ce second mandat.

Il sied de rappeler qu’au cours de son premier mandat, le chef de l’État sierra-léonais s’est surtout investi dans l’éducation et la question des droits des femmes.