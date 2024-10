Sibanye-Stillwater risque une amende potentielle de 522 millions de dollars

Le groupe minier sud-africain Sibanye-Stillwater fait face à une amende potentielle de 522 millions de dollars, après une décision de justice liée à une acquisition avortée au Brésil. Cette condamnation s’ajoute à une série de sanctions financières infligées aux multinationales opérant en Afrique du Sud, notamment dans les secteurs miniers et technologiques.

Sibanye-Stillwater, cotée à la Bourse de Johannesburg et dont le principal actionnaire est la Public Investment Corporation, attend la décision finale prévue pour novembre 2025. Cette sanction intervient après que la société a été jugée coupable d’avoir illégalement annulé l’acquisition d’Atlantic Nickel et de Mineração Vale Verde au Brésil en 2022. Appian Capital Advisory, la partie plaignante, a affirmé que Sibanye est responsable des pertes résultant de son refus de conclure cet accord de 1,2 milliard de dollars, et réclame des réparations, y compris les intérêts accumulés.

Amende infligée à d’autres multinationales

Cependant, cette amende est loin d’être un cas isolé en Afrique du Sud. Le pays a récemment vu d’autres grandes entreprises étrangères condamnées à payer des amendes importantes, ce qui reflète un climat de plus en plus strict pour les multinationales opérant dans la région.

Le géant des télécommunications MTN a été frappé par une amende record en 2015 au Nigeria, son plus grand marché, où les autorités de régulation lui ont infligé une amende initiale de 5,2 milliards de dollars pour ne pas avoir désactivé des millions de cartes SIM non enregistrées. Après des négociations, l’amende a été réduite à 1,7 milliard de dollars, que MTN a dû payer en plusieurs tranches, affectant ses opérations en Afrique du Sud et au-delà.

Dénonciations de pratiques illégales de l’entreprise

En 2022, la société Glencore, opérant également en Afrique du Sud, a été condamnée à payer 1,5 milliard de dollars dans le cadre d’une affaire de corruption et de manipulation des marchés des matières premières. Les pratiques illégales de l’entreprise ont été dénoncées par plusieurs pays, mais ses activités en Afrique du Sud, notamment dans le charbon, ont été impactées par cette condamnation.

Steinhoff International, conglomérat de distribution, bien que d’origine sud-africaine, a subi l’une des plus grandes pertes financières après un scandale comptable en 2017. Les conséquences juridiques ont coûté à l’entreprise plus de 7 milliards de dollars en dédommagements et amendes diverses. Ce qui met en lumière la fragilité des grandes entreprises face aux régulateurs en Afrique du Sud et à l’international.

Impact des amendes sur les multinationales et l’économie

Ces sanctions contre les grandes entreprises, bien que nécessaires pour garantir le respect des lois, ont des effets dévastateurs sur les opérations commerciales et l’économie sud-africaine. Sibanye-Stillwater, par exemple, subit une pression financière croissante, alors même qu’elle cherche à se diversifier vers les métaux pour batteries et autres ressources stratégiques. Au premier semestre 2024, la société disposait de 855 millions de dollars de trésorerie, en baisse par rapport aux 1,3 milliard enregistrés en début d’année. De plus, sa dette a grimpé à 2 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre, dépassant la moyenne des années précédentes.

La montée des coûts de production dans ses activités aurifères en Afrique du Sud et la faible performance de ses segments liés aux métaux pour batteries et au recyclage pèsent également sur la rentabilité de Sibanye. Cependant, malgré ces difficultés, l’entreprise entrevoit des opportunités dans la demande croissante de métaux pour batteries, stimulée par le marché des véhicules électriques. Son projet Keliber, centré sur le lithium, ainsi qu’une reprise des prix des métaux du groupe platine (PGM), pourraient permettre à Sibanye de renouer avec la rentabilité à long terme.