Shudufhadzo Musida, Miss Afrique du Sud : « Je vis mon rêve maintenant »

Cela fait presque trois jours que la rayonnante Shudufhadzo Musida a été couronnée Miss Afrique du Sud 2020, lors de la finale scintillante du concours qui s’est tenue à l’hôtel Table Bay, à Cape Town, et elle fait toujours parler d’elle.

« Pour m’assurer d’abord que ce n’est pas un rêve, je devais me réveiller juste pour me pincer et m’assurer que cela se produisait. J’ai réalisé que c’était réel. J’ai dormi comme un bébé et pour la première fois de ma vie, je n’ai pas rêvé peut-être parce que je vis mon rêve en ce moment », explique-t-elle. « Cela semble surréaliste car pendant tout ce temps, tout ce à quoi je pouvais penser était: « Oh mon Dieu, tout le monde dans mon village regarde ! Tout le monde à la maison regarde », a raconté la nouvelle reine de la beauté sud-africaine, Shudufhadzo Musida, lundi, au journal Lailasnews.

Le message de la reine

« Pendant une période comme celle-ci avec le Covid-19, Black Lives Matter et Gender Based Violence, quand il y a un manque de compassion, nous avons tendance à perdre le sens de la réalité qui nous entoure et je pense que chaque personne mérite un peu de gentillesse. En aidant une personne, cela peut provoquer un effet d’entraînement. Vous pourriez en aider une, mais vous pourriez aider toute la nation, parce que vous ne savez pas ce que cette personne va faire. C’est donc le message que j’apporte à l’Afrique du Sud et tout le continent. Un engagement à reconstruire notre société et à toujours pratiquer la guidance ».

La santé mentale

« Personnellement, pour moi, la santé mentale est quelque chose dont on ne parle pas vraiment, c’est considéré comme un tabou qui est souvent engagé, non pas pour se réhabiliter, mais pour faire honte, donc je fais avancer cette conversation quand notre société a besoin d’aide et de se tenir debout. Ensemble pour y faire face et prendre le taureau par les cornes », explique-t-elle.

Elle dit que la raison pour laquelle elle préconise la santé mentale est qu’elle a eu ses propres problèmes avec elle. « J’ai eu mes propres problèmes de santé mentale et je viens d’une région rurale et d’une région défavorisée où lorsque vous avez des problèmes de santé mentale, vous n’en parlez pas. C’est presque une chose silencieuse et honteuse à laquelle vous devez faire face ».

L’insécurité alimentaire

« Je continuerai de lutter contre l’insécurité alimentaire dans les communautés rurales, car les enfants ne peuvent être meilleurs à l’école que lorsque leurs besoins fondamentaux sont satisfaits. Je crois que tout cela contribuera aux efforts visant à favoriser l’autonomisation économique dans ce pays, car davantage d’enfants auront une chance équitable de devenir des membres actifs de l’économie, grâce à l’autonomisation de l’éducation ».