Shelter-Afrique poursuit son développement

La société panafricaine du développement et de financement de l’habitat – Shelter-Afrique a dévoilé un plan stratégique sur 5 ans visant à renforcer la performance et la compétitivité de l’institution.

Shelter Afrique est une institution panafricaine de financement et de développement de l’habitat en Afrique créée en 1982 par les gouvernements africains, la Banque africaine de développement (Bad) et la Société africaine de réassurance. Sa principale activité est de fournir une assistance financière et technique en lien avec le développement des activités immobilières et urbaines à ses 44 pays membres.

C’est à Nairobi au Kenya que Shelter-Afrique a dévoilé son nouveau plan de développement, Des représentants de nombreux pays membres ainsi que la Banque Africaine de Développement, et des partenaires d’investissement étaient présents.

Recentrer l’activité

Le nouveau plan stratégique 2023-2027 prévoit le « recentrage des activités sur la croissance et l’impact, tout en créant des rendements durables pour nos actionnaires et toutes nos parties prenantes. Il bénéficie du soutien unanime du conseil d’administration et donne à l’institution une orientation claire« , a déclaré le Dr Akporji, Directeur général du Conseil d’Administration de Shelter-Afrique.

Elle a accueillie le nouveau Directeur Général, M. Thierno-Habib Hann. Celui ci a présenté sa feuille de route, déclarant était impératif pour l’institution de se recentrer, de livrer et de se développer, par suite de la conclusion réussie de son programme de restructuration. « Les 20 dernières années nous ont permis de tirer des leçons essentielles qui ont été déterminantes dans l’élaboration du nouveau plan stratégique – un plan axé sur une croissance durable et compétitive, tout en assurant une prestation constante et en améliorant la valeur pour les actionnaires. »

M. Hann a expliqué les quatre piliers de l’activité, à savoir (1) les lignes de crédit financées et non financées aux institutions financières pour financer des solutions de logement, (2) le financement de projets pour des initiatives de logement à grande échelle ; (3) la structuration de PPP de logement abordable et (4) la gestion de fonds de logement thématiques et les services de conseil.

Nouvelle structure organisationnelle pour Shelter-Afrique

Pour les cinq prochaines années, Shelter-Afrique a fait évolué son organisation. De nouvelles unités concentreront leurs activités sur les institutions financières, le financement de projets, la gestion de fonds et les Partenariats Public-Privé. « Nous sommes convaincus que le nouveau modèle organisationnel est essentiel à la mise en œuvre réussie de notre nouveau plan stratégique, car il nous rendra plus agiles et plus compétitifs, renforcera l’orientation client, libérera un potentiel important dans l’ensemble de l’entreprise et favorisera la création de valeur grâce à l’efficacité opérationnelle« , a conclu M. Hann.

Le mandat de l’institution est de fournir des conseils et des financements par le biais de la dette, de la quasi-équité et de l’équité aux institutions publiques et privées pour des projets de logement et d’infrastructure urbaine dans ses pays membres. Shelter-Afrique établit des partenariats stratégiques et offre divers produits et services connexes pour soutenir la fourniture efficace de logements abordables et d’infrastructures commerciales et sociales connexes. Il s’agit notamment du financement de projets, des prêts aux institutions financières, des prises de participation et des coentreprises, du financement des PME et du commerce pour l’habitat, ainsi que de l’habitat écologique/résilient en matière de genre et de climat.

L’institution offre des conseils pratiques et une assistance technique à un large éventail de parties prenantes du secteur.