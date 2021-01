Shatta Wale et Burna Boy : la brouille ?

L’artiste primé de Dancehall Charles Nii Armah Mensah, connu sous le nom de Shatta Wale, n’a pas du tout apprécié certains actes posés par le musicien nigérian Burna. e quoi s’agit-il exactement ?

Charles Nii Armah Mensah, artiste ghanéen connu sous le nom de Shatta Wale, vient de prendre pour cible un des « géants africains », en occurrence Burna Boy. Selon le Ghanéen, lui et Burna Boy ne pourraient plus jamais être amis après des actes posés par la star nigériane. Pendant les festivités de Noël et du Nouvel An, l’artiste nominé aux Grammy Awards a été vu dans un certain nombre de lieux publics, au beau milieu des grands de l’industrie musicale au Ghana.

Selon Shatta Wale, toutes les tentatives visant à joindre son collègue nigérian, pendant son séjour à Accra, se sont avérées vaines. Ses appels sont toujours restés sans suite et les SMS laissés sans retour. Mais selon les informations dont Shatta Wale dit disposer, la distance apparente prise par Burna Boy est due à un incident dont il n’était même pas au courant.

Dans la vidéo, le chanteur de « Borjor » se souvient d’une interview qu’il avait accordée, il y a quelque temps, où il avait mentionné que Burna Boy vivait chez lui, lors d’une de ses premières escapades au Ghana. Il pense que ce commentaire n’a peut-être pas plu à Burna Boy… « Quand vous êtes arrivé au Ghana, il y avait une sorte d’agitation en vous. Je l’ai vu. Nous avons mangé des chips et avons fait des choses ensemble. Donc, si vous avez un problème, vous devez m’appeler et m’en parler », a indiqué Shatta Wale.

Shatta Wale se dit surpris que Burna Boy ne l’ait pas apprécié en tant que frère pour le contexte, mais a plutôt adopté l’approche de la méfiance. Le patron du mouvement Shatta a insisté sur le fait que chaque commentaire sur Burna dans ladite interview était fait par amour, sans aucune intention malveillante. Pour le moment, Burna Boy n’a pas encore fait de commentaire sur le sujet.