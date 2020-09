Shatta Bandle jette son dévolu sur Cardi B

Le « milliardaire » auto-proclamé ghanéen, Shatta Bandle, comme à ses habitudes, s’est encore rendu sur Instagram, pour partager une photo « photoshoppé e» de lui et la rappeuse américaine Cardi B. On voit Shatta Bandle bien détendu dans une voiture et appuyé confortablement sur le corps doux de Cardi B, avec un sourire effronté.

Sensation de l’internet ghanéen, Shatta Bandle a jeté son dévolu sur la rappeuse américaine Cardi B, après avoir appris qu’elle avait demandé le divorce à son mari Offset, avec qui elle a un enfant. Le jeune Rich Nigga, Shatta Bandle, a de grands espoirs de sortir avec Cardi B. Il a ainsi partagé une photo « photoshoppée » sur Instagram, qui le montre allongé confortablement sur le corps doux du hitmaker « WAP ».

Eh bien, Shatta Bandle est de petite taille certes, mais qui a de grandes ambitions, donc sortir avec une « dame chère » comme Cardi B, ne devrait pas lui poser de problème. « Comme Cardi B est en train de rompre. La personne qui a fait ça, ne va pas au paradis », a-t-il écrit sur Instagram.

Cardi B a demandé le divorce à son mari et collègue star du hip-hop Offset du groupe Migos. La rappeuse new-yorkaise a décrit leur mariage comme « irrémédiablement brisé ». Le couple s’est marié en secret, en 2017, et a une fille de deux ans, nommée Kulture.

De son vrai nom Belcalis Almanzar, Cardi B, 27 ans, a demandé le divorce mardi dernier dans l’État géorgie, où le couple vit. Les archives judiciaires montrent que Cardi B demande la garde de l’enfant et souhaite qu’Offset contribue, pour « le soutien et l’entretien ».

Cependant, des documents juridiques indiquent que Cardi B et Offset, dont le vrai nom est Kiari Cephus, vivent désormais dans un « état de bonne foi de séparation ». Il n’y a « aucune perspective de réconciliation », ont-ils déclaré. Cardi B, dont les hits incluent WAP, Bodak Yellow et I Like It, a demandé que leurs biens soient répartis également.