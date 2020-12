Shabree Frett couronnée Miss Univers British Virgin Islands 2020

L’organisation Miss Univers des îles Vierges britanniques, en Amérique du Nord, a organisé une cérémonie privée au Coconut Lounge où Shabree Lanesha Frett a été couronnée Miss Univers British Virgin Islands 2020. Shabree succède à Miss Univers British Virgin Îles 2019, Bria Smith.

Classée première finaliste à Miss Univers Îles Vierges britanniques Shabree Frett, avait également remporté des prix pour Miss Photogenic, Best Eveningwear et Best Swimwear lors de l’édition 2019. Shabree a fréquenté l’Université Alabama A&M et a été couronnée Miss Black & Bold 2018. Pour 2020, elle est montée sur la première marche du podium.

« Être couronnée Miss Univers BVI ressemble à un rêve devenu réalité. Je suis ravie et reconnaissante de cette opportunité qui me permet ainsi de représenter notre beau territoire et utiliser cette plateforme pour aider les autres, à une plus grande échelle », a déclaré Shabree Lanesha Frett, après son sacre.

La superbe beauté de 24 ans a déjà commencé avec ses préparatifs pour représenter son pays avec confiance sur la plateforme internationale. L’année dernière, Bria Smith, Miss Univers British Virgin Islands 2019, a participé à Miss Univers 2019, mais n’a pas réussi à se classer dans le Top 20. Néanmoins, elle a rendu son pays fier, avec une performance stellaire.

Josephina Nunez, Miss British Virgin Islands 2009 a été la première à revenir au concours après une pause en 2002. La première Miss British Virgin Islands à participer au concours Miss Univers a été Andria Norman. C’était en 1976.

À rappeler que les îles Vierges britanniques (British Virgin Islands) sont un archipel des Antilles et un territoire d’outre-mer du Royaume-Uni. Elles sont un paradis fiscal de 153 km2 (environ 35 802 habitants). Les principales îles habitées sont Tortola, Virgin Gorda, Anegada, Jost Van Dyke, Peter Island et Salt Island. Road Town, la capitale territoriale est située sur Tortola.