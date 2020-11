Seydou, John Dillinga et Aisher, les plus riches DJ de Tanzanie

DJ Seydou, DJ John Dillinga et DJ Aisher, avec tous des revenus qui dépassent le milliard de francs CFA par ans, sont les plus riches de la Tanzanie, ce pays d’Afrique de l’Est.



L’un des vétérans du monde du DJ en particulier en Tanzanie, DJ Seydou est surtout connu pour avoir mis de la nouvelle musique sur la carte à la fin des années 80 et au début des années 90. Décrit comme un homme calme, il est actuellement consultant musical pour diverses régions de la Tanzanie, y compris certains clubs et pubs de premier plan.

Considéré comme un trésor national, DJ Seydou a le sentiment que son parcours professionnel est exemplaire. Aujourd’hui sa fortune est estimée à 7 millions de dollars (3,9 milliards FCFA) et il serait le plus riche de tous les DJ en Tanzanie. En termes de revenu, il devancerait DJ John Dillinga alias «DJ JD». Âgé de 61 ans, il est actif depuis 1975.

Dans une carrière qui s’étend sur plus de quatre décennies, JD dit qu’il a tout vu et avec toute cette expérience, il dit qu’il apprend encore. Mais tout n’est pas perdu pour DJ JD, il joue toujours et son portefeuille reste encore plein, après toutes ces années. Il pèserait environ 5,5 millions de dollars (plus de 3 milliards FCFA).

DJ Aisher est un peu différente des autres DJ, elle est infirmière le jour et DJ la nuit. Certains peuvent appeler cela vivre une double vie, mais elle demeure une femme déterminée. « Je suis tombé sur des vidéos YouTube du célèbre DJ français connu sous le nom de Dj Lady Style et cela a changé ma vie. J’ai téléchargé une version d’essai gratuite de Virtual Dj et j’ai commencé à m’entraîner », a déclaré DJ Aisher, dans une de ses interviews à Nairobi News.

Avant de devenir DJ en public, elle jouait dans les soirées d’amis chaque fois qu’elle décrochait une opportunité, et si ses amis aimaient sa prestation, elle savait que c’était bien… La pratique s’est perfectionnée car elle est l’une des DJ féminines les plus célèbres de Tanzanie. Sa richesse est aujourd’hui estimée à 5 millions de dollars (plus de 3 milliards FCFA).